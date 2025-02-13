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Украденный мошенниками у экс-владельца «Интера» €1 млн нашли

Украденный мошенниками у экс-владельца «Интера» почти €1 млн нашли в Нидерландах
Массимо Моратти заплатил около €980 тыс. мошенникам, которые связались с ним от имени министра обороны Крозетто ради выкупа «похищенных на Ближнем Востоке журналистов». Деньги нашли на счетах в Нидерландах и заморозили
Массимо Моратти
Массимо Моратти (Фото: Claudio Villa / Getty Images)

Украденные мошенниками у итальянского миллиардера Массимо Моратти, экс-владельца миланского «Интера», почти €980 тыс. нашли и заморозили на счетах в Нидерландах, пишет ANSA.

Мошенники связались с Моратти от имени министра обороны Гвидо Крозетто с целью убедить заплатить выкуп за несуществующих журналистов, якобы захваченных на Ближнем Востоке.

Моратти сделал два транша на сумму более €450 тысяч каждый.

Крозетто назвал отличной работу правоохранителей, он также сам обратился с жалобой по этому делу из-за того, что мошенники выдали себя за него.

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Фото:Omar Marques / Getty Images

Всего было подано семь жалоб в прокуратуру на попытки мошенничества по аналогичной схеме (от имени Крозетто и других чиновников), в том числе от семей Дель Веккьо (Luxottica), Беретта, Алеотти и Капротти (Esselunga).

Среди других известных людей, которых пытались обмануть таким образом, назывались президент Prada Патрицио Бертелли, модельер Джорджио Армани, исполнительный вице-председатель Pirelli & C. SpA Марко Тронкетти Провера.

Следователи рассматривают версию о преступном сообществе и пытаются выследить его по транзакциям.

Моратти был президентом «Интера» в 1995–2004 и 2006–2013 годах.

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