Украденный мошенниками у экс-владельца «Интера» €1 млн нашли
Украденные мошенниками у итальянского миллиардера Массимо Моратти, экс-владельца миланского «Интера», почти €980 тыс. нашли и заморозили на счетах в Нидерландах, пишет ANSA.
Мошенники связались с Моратти от имени министра обороны Гвидо Крозетто с целью убедить заплатить выкуп за несуществующих журналистов, якобы захваченных на Ближнем Востоке.
Моратти сделал два транша на сумму более €450 тысяч каждый.
Крозетто назвал отличной работу правоохранителей, он также сам обратился с жалобой по этому делу из-за того, что мошенники выдали себя за него.
Всего было подано семь жалоб в прокуратуру на попытки мошенничества по аналогичной схеме (от имени Крозетто и других чиновников), в том числе от семей Дель Веккьо (Luxottica), Беретта, Алеотти и Капротти (Esselunga).
Среди других известных людей, которых пытались обмануть таким образом, назывались президент Prada Патрицио Бертелли, модельер Джорджио Армани, исполнительный вице-председатель Pirelli & C. SpA Марко Тронкетти Провера.
Следователи рассматривают версию о преступном сообществе и пытаются выследить его по транзакциям.
Моратти был президентом «Интера» в 1995–2004 и 2006–2013 годах.
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