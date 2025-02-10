В Италии мошенники украли деньги с помощью ИИ с голосом министра
Телефонные мошенники использовали искусственный интеллект (ИИ), чтобы выдать себя за министра обороны Италии Гвидо Крозетто и других чиновников и убедить некоторых итальянских предпринимателей перевести деньги, сообщил Bloomberg.
Жертвами стали в том числе президент Prada Патрицио Бертелли, модельер Джорджио Армани, исполнительный вице-председатель Pirelli & C. SpA Марко Тронкетти Провера и миллиардер Массимо Моратти, бывший владелец миланского футбольного клуба «Интер», уточнили итальянские СМИ, такие как La Repubblica, Corriere della Sera.
При этом Моратти заявил, что перевел деньги, после того как с ним связались, отметила La Repubblica.
Агентство уточнило, что мошенники просили оплатить выкуп итальянских граждан, заключенных в тюрьму или похищенных в Иране и Сирии.
Ранее Крозетто написал в своем X о том, что два «крупных» бизнесмена связались с министром и заявили о получении звонка от его имени с просьбой перевести деньги.
«Мне сообщают, что со мной хотел бы связаться один известный бизнесмен, которого я не знаю. Я даю ему свой мобильный телефон. Он звонит мне и говорит, что ему позвонил я, а потом какой-то «генерал» и что он сделал очень большой перевод на счет, указанный ему «генералом», — рассказал он.
Bloomberg уточнило, что аудиоподделки все чаще используются, для того чтобы украсть деньги у бизнесменов. Так, в июле 2024 года с одним из руководителей Ferrari NV связался мошенник, пытавшийся выдать себя за главного исполнительного директора Бенедетто Винья, и попросил подготовить крупную сумму денег для перевода на сделку в Китае. Однако тогда попытка провалилась.
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