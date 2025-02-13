Волейболистка сборной России сменила клуб после сообщений о драке
Калининградский «Локомотив» объявил об уходе волейболистки Юлии Бровкиной, которая, по данным итальянского портала Volley News, ранее подралась с турецкой одноклубницей Эбрар Каракурт.
Volley News 5 февраля сообщил, что Каракурт и Бровкина устроили потасовку в раздевалке, которую пришлось разнимать другим волейболисткам, после чего турчанка повредила машину одноклубницы на парковке, а потом поставила руководство команды перед выбором — либо она остается в клубе, либо Бровкина. При этом у Каракурт заканчивается контракт весной и она вернется в Турцию.
Бровкина перешла в «Заречье-Одинцово». Волейболистке 23 года, она играет на позиции центральной блокирующей. В сборной России Бровкина в 2019 году взяла бронзу Кубка мира.
Каракурт — чемпионка Европы и Лиги наций, играет за «Локомотив» с 2023 года. В августе 2021 года Каракурт сделала каминг-аут (в России «международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и запрещено).
В апреле 2024-го серебряный призер Олимпиады-2000 и советник гендиректора «бело-голубых» Елена Година обвинила Каракурт и Бровкину в непристойном поведении во время матча плей-офф чемпионата России с московским «Динамо». Година опубликовала в своей колонке на сайте «Динамо» скриншоты из телетрансляции, на которых Каракурт целует Бровкину и держит ее на руках, а также совместные откровенные фотографии волейболисток с костюмированной вечеринки в стиле Хэллоуина.
«Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице, «Заречье-Одинцово» — пятое.
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