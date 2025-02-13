В НХЛ не исключили участие россиян на Кубке мира в 2028 году

Турнир пройдет в Северной Америке и Европе, а в соревнованиях примут участие не менее восьми национальных команд. Полный список команд пока не известен, а НХЛ не исключает участия сборной России

Александр Овечкин (Фото: Ludvig Thunman / Global look press)

Национальная хоккейная лига (НХЛ) и Ассоциация игроков лиги (NHLPA) подтвердили проведение Кубка мира по хоккею в феврале 2028 года, сообщается на сайте НХЛ.

Турнир пройдет в Северной Америке и Европе, а в соревнованиях примут участие не менее восьми национальных команд. НХЛ не исключает и участия сборной России: «Хотя Кубок мира 2028 года будет проводиться отдельно от ИИХФ, НХЛ и NHLPA продолжат следить за мировыми событиями, прежде чем будет принято решение об участии российских игроков».

Последний раз Кубок мира по хоккею проводился в 2016 году. Тогда в турнире приняли участие восемь команд (шесть национальных сборных и две комбинированные). Победу одержала сборная Канады, обыграв в финале команду Европы, составленную из игроков нескольких стран. Сборная России уступила канадцам в полуфинале — 3:5.

В 2028 году ожидается, что все участники турнира будут представлены исключительно национальными сборными.

Сборная России отстранена от международных соревнований под эгидой Международной федерации хоккея (ИИХФ). Таким образом НХЛ сможет самостоятельно принять решение о допуске россиян.