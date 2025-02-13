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«Талант надо отработать». Принципы Ирины Винер

Ирина Винер 12 февраля ушла с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. «РБК Спорт» собрал главные высказывания тренера о работе и взаимоотношениях с учениками
Ирина Винер
Ирина Винер (Фото: Михаил Синицын / ТАСС)

Ирина Винер 12 февраля объявила об уходе в отставку с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. «Художественная гимнастика — это моя жизнь, и я счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта. Тем не менее, я приняла решение уйти в отставку с поста главного тренера сборной команды России по художественной гимнастике», — сказала она.

76-летняя Винер занимала этот пост с 2001 года. «РБК Спорт» собрал главные правила жизни российского тренера.

«Если спорт мешает семье — надо бросать спорт»

«Когда они заканчивают (карьеру) — у них свободный выбор. Я всегда учу, что если спорт мешает семье — надо бросать спорт. Если ты родила — иди к детям. Иногда тренеры, которые были олимпийскими чемпионами, сидят по моему примеру в зале по 10 часов. Я говорю: домой! Семья должна быть для женщины номером один», — сказала Винер на форуме «Спорт Бизнес Конгресс» в Москве.

«Я — мамка»

Винер не скрывает, что не раз играла важную роль в личной жизни своих спортсменок. «Я не то что контролирую личную жизнь воспитанниц, я в ней участвую. Я — третий. Для своих детей я мамка. А что реальные родители? Они дома. Девочки мне приводят женихов, я смотрю на них — одобряю или не одобряю.

Например, я не одобряла Кортнева (лидер группы «Несчастный случай» Алексей Кортнев муж Амины Зариповой), потому что он артист. Но она сказала — умираю, люблю. А теперь я его так «одобрям», что он мой лучший зять», — написала Винер в свой книге «Я — никто...».

«Отдаю девочек с приданым!»

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев даже пошутил о способности Винер «правильно выдавать спортсменок замуж». «Ирина Александровна (Винер) — один из примеров, который всегда отстаивала наши интересы, мы росли на ее примере, а еще она умеет правильно девочек выдавать замуж. И контролирует, чтобы их не обижали», — заявил президент Международной ассоциации бокса.

На слова главы IBA Винер ответила: «Отдаю девочек с приданым! Обязательно напишите это», — ответила Винер.

«Деньги — как воздух»

«Деньги — как воздух. Если у кого-то очень большие легкие, нужно больше воздуха. Мне деньги нужны только для того, чтобы нормально жить и помогать» — сказала Винер в интервью ютуб-каналу «Респиратор Бабушкина».

Она отметила, что ей не стыдно быть «попрошайкой» ради своих учениц. «Помогать всем, кому это возможно и нужно. Мне даже говорил мой близкий человек: «Ты попрошайка». Я говорю: «Да, я попрошайка». Для себя я никогда ничего не просила, а для детей мне не стыдно быть попрошайкой. Я прошу, чтобы помогали. Потому что я знаю, что эти люди сегодня помогут, а завтра к ним вернется сторицей, — отмечала она.

«Сама себе я — никто»

Винер написала в своей книге, что за нарушение режима может отстранить от тренировок даже лидеров команды. «Тот, кто преступление совершает, должен отвечать. Я могу отстранить любую. Мне не трудно. Убираю даже первые номера. Объясняю и детям, и тренерам: «Вы мне кто? Сестры, подруги, знакомые? Я сама себе не сестра, не подруга, не знакомая. Сама себе я — никто. Я проводник. Мне идет информация Оттуда, я повторяю. Не слушаете меня, значит, Небесную канцелярию не слушаете», — написала Винер.

«Я не каркаю, я информацию передаю»

Винер заявляла своим ученица, что если они не будут слушать тренера, то будут получать «травмы, болезни, неприятности». «Канцелярия говорит мне, а я — каждой из вас: «Ты получила программу? Выполняешь? Не выполняешь, я тебе подскажу. И еще раз подскажу. И еще. А потом тебя накажут. Поломаешь ногу, руку, шею. Будешь сидеть и смотреть по телевизору, как выступают другие там, где ты сама могла выступать». Мне говорят: «Вы — ворона, Ирина Александровна, вы накаркаете». А я не каркаю, я информацию передаю», — писала тренер в своей книге.

«В ложке меда утопить легче, чем в бочке дегтя»

Винер отмечала, что никогда не «сюсюкает» своих воспитанниц. «Дети не любят тех, кто заискивает перед ними, гладит по головке: «Ты моя кошечка, ты моя умница», а результата нет. Презирают таких тренеров, уходят от них. Я никогда не сюсюкаю. В ложке меда утопить легче, чем в бочке дегтя», — заявляла Винер.

Она отметила, что никогда не будет хвалить учеников незаслуженно. «Все время напоминаю: «Бояться надо не тех, кто ругает, а тех, кто хвалит. Нужно подумать, заслужил ты это или нет». Я незаслуженно никогда не похвалю. Никогда на плохое не скажу хорошее. И на хорошее не скажу плохое. Дети быстро распознают ложь и фальшь и прекрасно разбираются, кто есть кто. Могут не подать вида, но доверять перестанут. А залог успеха в том, что ребенок должен тренеру верить».

«Я не терплю критику»

Винер рассказала, что не терпит критику, но принимает замечания «по делу» и любит людей, которые говорят правду.

«Вы понимаете, я Лев. Я не терплю критику. Но если это критика по делу, я с удовольствием ее не то что терплю, а принимаю как должное. И я очень люблю людей, которые мне говорят правду. Мне лучше говорить правду, чем рассказывать басню: «Ой, ой, какая…» Нет, ты мне говори правду. Правду говори», — сказала Винер каналу «Респиратор Бабушкина».

«Я не говорю «гимнастки»

Винер писала в своей книге, что называет своих воспитанниц детьми. «Я не говорю «гимнастки». Дети. Другого слова у меня нет. Они с детства рядом со мной и видят меня чаще, чем своих родителей. Я лучше их чувствую, потому что провожу с ними больше времени и вникаю во все их жизненные проблемы. Я в ответе за них и считаю своими родными детьми», — написала она.

Тренер отмечала, что ее ученицам необходимо отрабатывать колоссальный талант. «Кто-то думает, что я их подавляю. Нет. Подчиняю порядку и правилам. Моя жесткость и мой диктат обусловлены тем, что Бог дал каждой из них колоссальный талант. А талант надо отработать».

«Фанатизм наказуем так же, как и безделье»

Винер добавляла, что нельзя «работать без остановки». «Фанатизм наказуем так же, как и безделье. Отдых, в моем понимании, — это полная свобода от тренировок, момент, когда дети предоставлены сами себе и могут делать все, что им хочется. Гулять, смотреть кино. Воскресенье полностью принадлежит им», — заявляла Винер в книге.

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Ирина Винер

тренер по художественной гимнастике
30 июля 1948 года
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