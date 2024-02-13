«Салават Юлаев» забросил семь шайб «Авангарду» в матче КХЛ
Уфимский «Салават Юлаев» обыграл омский «Авангард» со счетом 7:2 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей шайбы забросили Иван Дроздов (8-я минута), Александр Хмелевски (12), Александр Шаров (22), Григорий Панин (47, 54), Ярослав Цулыгин (54) и Данил Башкиров (60). У проигравших отличились Николай Прохоркин (4) и Иван Игумнов (35).
Ранее в этом сезоне «Салават Юлаев» дважды обыграл «Авангард» при одном поражении (0:1, 3:1, 4:2).
Уфимский клуб занимает третье место в Восточной конференции, набрав 85 очков в 62 матчах. «Авангард» расположился на второй строчке с 86 очками в 62 встречах.
После победы над «Авангардом» «Салават Юлаев» гарантировал себе место в топ-4 Востока.
Другие результаты дня:
«Амур» (Хабаровск) — «Трактор» (Челябинск) — 5:3;
«Адмирал» (Владивосток) — «Барыс» (Астана) — 4:2;
«Автомобилист» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва) — 1:2 ОТ.
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