Россиянка упустила победу над бывшей первой ракеткой мира в Дохе
Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в третий круг турнира WTA в Дохе.
Во втором круге 22-летняя россиянка уступила чешке Каролине Плишковой со счетом 1:6, 7:5, 4:6.
Россиянка вела со счетом 4:2 в третьем сете.
Следующей соперницей Плишковой станет другая представительница Чехии — Линда Носкова.
Потапова занимает 34-е место в мировом рейтинге. На счету россиянки два титула WTA.
31-летняя Плишкова является бывшей первой ракеткой мира, финалисткой Уимблдона (2021) и US Open (2016). Сейчас она занимает 59-е место в рейтинге WTA.
Турнир в Дохе завершится 17 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,2 млн. Турнир относится к категории WTA-1000, выше по рангу только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир WTA.
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