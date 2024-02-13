Потапова упустила победу над бывшей первой ракеткой мира Плишковой в Дохе

Россиянка упустила победу над бывшей первой ракеткой мира в Дохе

Во втором круге крупного турнира в столице Катара Анастасия Потапова уступила чешке Каролине Плишковой. В решающем сете россиянка вела со счетом 4:2, но проиграла четыре гейма подряд

Анастасия Потапова (Фото: Clive Brunskill / Getty Images)

Российская теннисистка Анастасия Потапова не смогла выйти в третий круг турнира WTA в Дохе.

Во втором круге 22-летняя россиянка уступила чешке Каролине Плишковой со счетом 1:6, 7:5, 4:6.

Россиянка вела со счетом 4:2 в третьем сете.

Следующей соперницей Плишковой станет другая представительница Чехии — Линда Носкова.

Потапова занимает 34-е место в мировом рейтинге. На счету россиянки два титула WTA.

31-летняя Плишкова является бывшей первой ракеткой мира, финалисткой Уимблдона (2021) и US Open (2016). Сейчас она занимает 59-е место в рейтинге WTA.

Турнир в Дохе завершится 17 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,2 млн. Турнир относится к категории WTA-1000, выше по рангу только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир WTA.