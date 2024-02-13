«Зенит» завершил «Кубок равноправия» разгромной победой над «Сантосом»

«Зенит» разгромил «Сантос» в заключительном матче «Кубка равноправия» в Катаре

Встреча завершилась со счетом 4:1. «Зенит» стал победителем этого товарищеского турнира, который прошел в Катаре

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Футболисты петербургского «Зенита» обыграли бразильский «Сантос» со счетом 4:1 в заключительном матче «Кубка равноправия», который прошел в Катаре.

В составе победителей голы забили Вячеслав Караваев (10-я минута), Андрей Мостовой (31), Клаудиньо (55) и Педро (84). У проигравших отличился Родриго Сезар (77).

В этом товарищеском турнире также участвовали китайский «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является Леонид Слуцкий, и местный «Аль-Духаиль».

«Зенит» набрал девять очков, «Шанхай Шэньхуа» — шесть, «Сантос» — два, «Аль-Духаиль» — одно.

В Российской премьер-лиге (РПЛ), у которой сейчас зимняя пауза, «Зенит» идет на втором месте, набрав 36 очков в 18 матчах. Лидирует «Краснодар» (38).

В начале марта в первом туре после зимней паузы «Зенит» дома сыграет против московского «Спартака».