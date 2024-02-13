«Зенит» завершил «Кубок равноправия» разгромной победой над «Сантосом»
Футболисты петербургского «Зенита» обыграли бразильский «Сантос» со счетом 4:1 в заключительном матче «Кубка равноправия», который прошел в Катаре.
В составе победителей голы забили Вячеслав Караваев (10-я минута), Андрей Мостовой (31), Клаудиньо (55) и Педро (84). У проигравших отличился Родриго Сезар (77).
В этом товарищеском турнире также участвовали китайский «Шанхай Шэньхуа», главным тренером которого является Леонид Слуцкий, и местный «Аль-Духаиль».
«Зенит» набрал девять очков, «Шанхай Шэньхуа» — шесть, «Сантос» — два, «Аль-Духаиль» — одно.
В Российской премьер-лиге (РПЛ), у которой сейчас зимняя пауза, «Зенит» идет на втором месте, набрав 36 очков в 18 матчах. Лидирует «Краснодар» (38).
В начале марта в первом туре после зимней паузы «Зенит» дома сыграет против московского «Спартака».
Блиновская заплакала на суде. Что происходит с ее делом
Какие условия предложили для перемирия между Израилем и «Хезболлой»
Названа причина остановки торгов на фондовом рынке Мосбиржи
Назван объем партии воды «Джермук», которая попала под запрет в России
Киркоров выступил в больнице ДНР. Видео
ЕС планирует ввести санкции против компаний из Китая, Индии и Турции. Подробности
«Новые бедные». Почему средний класс будет жить меньше и чаще болеть
Том Круз объявил об отношениях с возлюбленной из России
Китайские автомобили почти не защищены от угона. Какие модели в зоне риска
Застройщики начали предлагать рекордные скидки на квартиры. Подробности