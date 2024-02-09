«Зенит» досрочно стал победителем «Кубка равноправия» в Катаре
Петербургский «Зенит» стал победителем товарищеского турнира под названием «Кубок равноправия», который проходит в Катаре.
Российский клуб досрочно обеспечил себе победу в турнире после того, как 9 февраля бразильский «Сантос» обыграл местный «Аль-Духаиль» (2:2, 4:3 — по пенальти).
«Зенит» выиграл два матча в рамках турнира — у «Шанхай Шэньхуа» (6:0) и «Аль-Духаиля» (2:0). На счету российской команды шесть очков. Другие клубы потеряли математические шансы догнать «Зенит». У «Шанхай Шэньхуа» также шесть очков, но сыграны все три матча, у «Сантоса» три очка, у «Аль-Духаиля» — ноль.
«Зенит» завершит турнир 13 февраля матчем против «Сантоса».
В Российской премьер-лиге (РПЛ), у которой сейчас зимняя пауза, «Зенит» идет на втором месте, набрав 36 очков в 18 матчах. Лидирует «Краснодар» (38).
В начале марта в первом туре после зимней паузы «Зенит» дома сыграет против московского «Спартака».
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