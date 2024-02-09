 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Зенит» досрочно стал победителем «Кубка равноправия» в Катаре

«Зенит» досрочно стал победителем «Кубка равноправия» в Катаре
Результат матча между «Сантосом» и «Аль-Духаилем» позволил петербургскому клубу досрочно стать победителем этого межсезонного турнира, где также выступает «Шанхай Шэньхуа»
Игроки &laquo;Зенита&raquo;
Игроки «Зенита» (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Петербургский «Зенит» стал победителем товарищеского турнира под названием «Кубок равноправия», который проходит в Катаре.

Российский клуб досрочно обеспечил себе победу в турнире после того, как 9 февраля бразильский «Сантос» обыграл местный «Аль-Духаиль» (2:2, 4:3 — по пенальти).

«Зенит» выиграл два матча в рамках турнира — у «Шанхай Шэньхуа» (6:0) и «Аль-Духаиля» (2:0). На счету российской команды шесть очков. Другие клубы потеряли математические шансы догнать «Зенит». У «Шанхай Шэньхуа» также шесть очков, но сыграны все три матча, у «Сантоса» три очка, у «Аль-Духаиля» — ноль.

ЦСКА проиграл худшему клубу РПЛ в товарищеском матче на сборе в Турции
Спорт
Фото:ФК «Сочи»

«Зенит» завершит турнир 13 февраля матчем против «Сантоса».

В Российской премьер-лиге (РПЛ), у которой сейчас зимняя пауза, «Зенит» идет на втором месте, набрав 36 очков в 18 матчах. Лидирует «Краснодар» (38).

В начале марта в первом туре после зимней паузы «Зенит» дома сыграет против московского «Спартака».

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео

Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?

В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех

CAS опубликовал мотивировку дисквалификации фигуристки Валиевой. Документ

«Почта России» прекратила наземную доставку в 24 страны Европы

Конкурентка Трампа проиграла на праймериз графе «против всех»

Российские ученые получили образцы льда возрастом более 1,2 млн лет. Фото

Новый российский автомобиль «Атом». Опубликованы первые фото

Расчетный депозитарий СПБ Биржи добился разблокировки активов. Подробности

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит
Материалы по теме
«Зенит» разгромил клуб Слуцкого со счетом 6:0
Спорт
«Зенит» продлил контракт с лучшим бомбардиром РПЛ
Спорт
Новичок «Зенита» признался, что может стать священником в Бразилии
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 10 февраля
EUR ЦБ: 97,94 (-0,42) Инвестиции, 17:04 Курс доллара на 10 февраля
USD ЦБ: 90,89 (-0,37) Инвестиции, 17:04
«Северную верфь» возглавил бывший топ-менеджер «Роснано» Бизнес, 19:48
ISU объяснил, почему отдал российским фигуристам бронзу Олимпиады Спорт, 19:47
Ученые зафиксировали одну из крупнейших вспышек на Солнце Технологии и медиа, 19:39
Кабмин утвердил выплаты в ₽100 тыс. на пострадавших от обстрелов детей Общество, 19:32
Как космические туристы вернулись с МКС на корабле SpaceX. Видео Технологии и медиа, 19:32
Инфраструктура Москвы, комфорт загорода: что предлагают ЖК Подмосковья РБК и ПИК, 19:23
ПСБ расширил возможности для розничных инвесторов Пресс-релиз, 19:18
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
СПБ Биржа обнаружила у себя несоответствие первому уровню листинга Инвестиции, 19:18
В «Самолете» сменится гендиректор Бизнес, 19:11
Касаткина стала второй россиянкой в полуфинале турнира WTA в Абу-Даби Спорт, 19:11
Военная операция на Украине. Карта на 9 февраля Политика, 19:06
Запуск новых проектов жилья в России в январе сократился до уровня 2021 г Недвижимость, 19:03
«Зенит» досрочно стал победителем «Кубка равноправия» в Катаре Спорт, 19:02
Умер один из пострадавших при обстреле пекарни в Лисичанске Политика, 19:00