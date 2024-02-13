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Россиянка вышла в третий круг турнира WTA в Дохе после отказа украинки

Павлюченкова вышла в третий круг турнира WTA в Дохе после отказа украинки Костюк
Анастасия Павлюченкова и Марта Костюк успели сыграть только три гейма, после чего украинка отказалась от продолжения борьбы из-за травмы
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченкова (Фото: Alexander Scheuber / Getty Images for MatchMaker)

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг турнира WTA в Дохе.

Во втором круге 32-летняя россиянка победила украинку Марту Костюк, 29-ю ракетку мира. Украинка из-за травмы отказалась от борьбы при счете 2:1 в пользу россиянки в первом сете.

В следующем матче соперницей Павлюченковой станет чешка Маркета Вондроушова, восьмая ракетка мира.

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Анастасия Павлюченкова

32-летняя Павлюченкова является бывшей 11-й ракеткой мира, олимпийской чемпионкой Токио в миксте. В 2021 году россиянка дошла до финала на «Ролан Гаррос». Сейчас она занимает 32-е место в мировом рейтинге, на ее счету 12 титулов WTA.

Турнир в Дохе завершится 17 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,2 млн. Турнир относится к категории WTA-1000, выше по рангу только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир WTA.

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теннис Анастасия Павлюченкова
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