Россиянка вышла в третий круг турнира WTA в Дохе после отказа украинки
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг турнира WTA в Дохе.
Во втором круге 32-летняя россиянка победила украинку Марту Костюк, 29-ю ракетку мира. Украинка из-за травмы отказалась от борьбы при счете 2:1 в пользу россиянки в первом сете.
В следующем матче соперницей Павлюченковой станет чешка Маркета Вондроушова, восьмая ракетка мира.
32-летняя Павлюченкова является бывшей 11-й ракеткой мира, олимпийской чемпионкой Токио в миксте. В 2021 году россиянка дошла до финала на «Ролан Гаррос». Сейчас она занимает 32-е место в мировом рейтинге, на ее счету 12 титулов WTA.
Турнир в Дохе завершится 17 февраля. Призовой фонд соревнований составляет $3,2 млн. Турнир относится к категории WTA-1000, выше по рангу только турниры «Большого шлема» и Итоговый турнир WTA.
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