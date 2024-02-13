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Эксклюзив

Быков назвал членов IIHF подневольными после продления недопуска россиян

Быков о продлении отстранения россиян: члены IIHF — подневольные люди
Накануне глава IIHF Люк Тардиф заявил, что решение о допуске россиян на Олимпийские игры будет принято в марте 2025 года. «Политика здесь полностью доминирует в принятии решения», — считает бывший тренер сборной России Быков
Вячеслав Быков
Вячеслав Быков (Фото: Елена Никитченко / ТАСС)

На решение Международной федерации хоккея (IIHF) о продлении отстранения сборных России и Белоруссии влияет давление «из-за океана», такое мнение «РБК Спорт» выразил бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.

Накануне IIHF объявила о недопуске сборных России и Белоруссии до международных соревнований в сезоне 2024/25. Решение также распространяется на участие белорусов в олимпийской квалификации, которая пройдет в августе 2024 года.

«Никаких сюрпризов в продлении отстранения нет. Сама международная обстановка заставляет IIHF идти на такой шаг. Также влияет давление из-за океана. Сейчас ждать кардинальных решений очень сложно. Можно только надеяться и пожелать нашему руководству искать возможность для продолжения эволюции наших спортсменов», — сказал Быков.

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Глава IIHF Люк Тардиф позднее заявил, что федерация примет решение по поводу возможного допуска сборной России на Олимпийские игры 2026 года в феврале-марте 2025 года.

Быков считает, что политика полностью доминирует в принятии решения о допуске россиян на Олимпиаду 2026 года. «Сложно предвидеть, допустят ли сборную России до Олимпийских игр 2026 году. Думаю, что в IIHF подневольные люди. Все будет зависеть от конкретной ситуации, политика здесь полностью доминирует в принятии решения. Сейчас это гадание на кофейной гуще. Можно только надеяться», — добавил Быков.

Сборные России и Белоруссии отстранены от турниров IIHF с февраля 2022 года.

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Альвина Цаканян
Хоккей сборная России по хоккею Международная федерация хоккея (IIHF) Вячеслав Быков
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