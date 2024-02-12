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Павлюченкова выбила Касаткину на старте крупного турнира в Дохе

Павлюченкова выбила Касаткину на старте турнира WTA-1000 в Дохе
Анастасия Павлюченкова обыграла первую ракетку России в двух сетах — 6:2, 7:6 (7:2). Касаткина накануне проиграла финал турнира в Абу-Даби Елене Рыбакиной
Анастасия Павлюченкова
Анастасия Павлюченкова (Фото: Alexander Scheuber / Getty Images)

Анастасия Павлюченкова победила первую ракетку России Дарью Касаткину в первом круге турнира WTA-1000 в Дохе с призовым фондом $3,2 млн.

Павлюченкова одержала победу со счетом 6:2, 7:6 (7:2). Матч продолжался 1 час 42 минуты.

Касаткина накануне играла в финале турнира в Абу-Даби с Еленой Рыбакиной (Казахстан) и уступила со счетом 1:6, 4:6.

В следующем круге Павлюченкова, 32-я в рейтинге WTA, встретится с украинкой Мартой Костюк (29-я).

С турнира в Дохе ранее в первом круге вылетели вторая и третья ракетки России Людмила Самсонова и Вероника Кудерметова.

Вторая российская топ-теннисистка вылетела на старте турнира в Дохе
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Людмила Самсонова

Еще одна россиянка, Анастасия Потапова, вышла во второй круг — она должна была играть против 12-й ракетки мира чешки Барборы Крейчиковой, но та снялась, ее заменила итальянка Мартина Тревизан. Матч закончился со счетом 6:4, 6:4.

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Победительница турнира в Дохе получит 1 тыс. рейтинговых очков и более $500 тыс. призовых.

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Теги
Анна Сатдинова
теннис WTA Дарья Касаткина Анастасия Павлюченкова
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