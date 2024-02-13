 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Бывшая лыжница выиграла индивидуальную гонку в биатлоне на Спартакиаде

Биатлонистка Наталия Шевченко выиграла индивидуальную гонку на Спартакиаде
Наталия Шевченко, которая перешла из лыж в биатлон только в 2022 году, стала лучшей в индивидуальной гонке в Златоусте. Второе место заняла сестра ее мужа Анастасия Шевченко, третье — Виктория Сливко
Наталия Шевченко
Наталия Шевченко (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Российская биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей индивидуальной гонки на Спартакиаде сильнейших. Соревнования проходят в Златоусте (Челябинская область).

Дистанцию в 15 км Шевченко преодолела за 44 минуты 18,9 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

Второе место заняла Анастасия Шевченко (отставание 23,2 секунды, без промахов), третьей стала Виктория Сливко (отставание 37,5 секунды, один промах).

Биатлонист Сидоров выиграл индивидуальную гонку на Спартакиаде
Спорт
Евгений Сидоров

Наталия Шевченко, которая перешла из лыж в биатлон только в 2022 году, ранее была восьмой в спринте и четвертой в гонке преследования. Анастасия Шевченко — сестра ее мужа, бывшего биатлониста Алексея Шевченко.

У мужчин индивидуальную гонку на Спартакиаде выиграл Евгений Сидоров.

В эти же дни в чешском Нове-Место проходит чемпионат мира по биатлону. Но российские и белорусские спортсмены сейчас отстранены от выступлений на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

ЦБ проведет заседание в пятницу. Что будет с ключевой ставкой

Как генсек НАТО отреагировал на слова Трампа о противостоянии с Россией

В краш-тестах разбили несколько автоновинок. Одна из них получила ноль баллов

Очки за полмиллиона. Первый тест-драйв Apple Vision Pro

Опубликованы фото музыкантов «Би-2» из тайской тюрьмы

Опубликован трейлер продолжения «Планеты обезьян». Видео

Названы районы Москвы с самыми доступными квартирами в новостройках. Рейтинг

МТС-банк планирует провести IPO весной. Подробности

Путин назвал размер инфляции в январе

Дивидендный календарь — 2024: кто, сколько и когда заплатит
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Биатлон Спартакиада
Материалы по теме
Биатлонистка Сливко выиграла гонку преследования на Спартакиаде
Спорт
Биатлонист Эдуард Латыпов выиграл второе золото на Спартакиаде
Спорт
Биатлонист Латыпов победил в спринте на Спартакиаде
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 13 февраля
EUR ЦБ: 98,15 (+0,21) Инвестиции, 12 фев, 17:18 Курс доллара на 13 февраля
USD ЦБ: 91,08 (+0,19) Инвестиции, 12 фев, 17:18
В России объявили в розыск треш-стримера Mellstroy Общество, 15:11
МЧС опровергло информацию о пожаре на заводе «МиГ» в Москве Общество, 15:07
IIHF запретила Буре участвовать в обсуждении отстранения россиян Спорт, 15:07
Больше не мечта: квартиры, которые сдают раньше срока РБК и ПИК, 15:00
Готовы ли покупатели платить за новые бренды на маркетплейсах Pro, 14:59
Суд Петербурга огласил приговор бежавшей из Афганистана журналистке Политика, 14:59
Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов бригады ВСУ Политика, 14:56
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Биткоин превысил $50 тыс. впервые с 2021 года. Что дальше Крипто, 14:56
Министра обороны Италии госпитализировали с подозрением на перикардит Политика, 14:51
Сенат США поддержал проект о помощи Украине, Тайваню и Израилю Политика, 14:49
Канада отказалась выдать России ветерана дивизии «Галичина» Хунку Политика, 14:48
В Москве за 5 лет снизился разрыв цен между жильем в центре и на окраинах Недвижимость, 14:47
Россиянка вышла в третий круг турнира WTA в Дохе после отказа украинки Спорт, 14:38
Бывшая лыжница выиграла индивидуальную гонку в биатлоне на Спартакиаде Спорт, 14:27