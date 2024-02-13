Бывшая лыжница выиграла индивидуальную гонку в биатлоне на Спартакиаде
Российская биатлонистка Наталия Шевченко стала победительницей индивидуальной гонки на Спартакиаде сильнейших. Соревнования проходят в Златоусте (Челябинская область).
Дистанцию в 15 км Шевченко преодолела за 44 минуты 18,9 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.
Второе место заняла Анастасия Шевченко (отставание 23,2 секунды, без промахов), третьей стала Виктория Сливко (отставание 37,5 секунды, один промах).
Наталия Шевченко, которая перешла из лыж в биатлон только в 2022 году, ранее была восьмой в спринте и четвертой в гонке преследования. Анастасия Шевченко — сестра ее мужа, бывшего биатлониста Алексея Шевченко.
У мужчин индивидуальную гонку на Спартакиаде выиграл Евгений Сидоров.
В эти же дни в чешском Нове-Место проходит чемпионат мира по биатлону. Но российские и белорусские спортсмены сейчас отстранены от выступлений на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
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