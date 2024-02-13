Биатлонист Сидоров выиграл индивидуальную гонку на Спартакиаде

Второе место занял белорус Антон Смольский, третьим стал Василий Томшин. Соревнования по биатлону в рамках Спартакиады сильнейших проходят в Златоусте

Евгений Сидоров (Фото: Александр Рюмин / ТАСС)

Российский биатлонист Евгений Сидоров стал победителем индивидуальной гонки на Спартакиаде сильнейших. Соревнования проходят в Златоусте (Челябинская область).

Дистанцию в 20 км Сидоров преодолел за 54 минуты 10,9 секунды, не допустив ни одного промаха на четырех огневых рубежах.

Второе место занял белорус Антон Смольский (отставание 27,7 секунды, ноль промахов), третьим стал россиянин Василий Томшин (+29,3; 1)

Сидоров на Спартакиаде ранее был 31-м в спринте и 13-м в гонке преследования. Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр Эдуард Латыпов, который завоевал золотые медали Спартакиады в спринте и пасьюте, занял в индивидуальной гонке пятое место (+50,7; 3).

В эти же дни в чешском Нове-Место проходит чемпионат мира по биатлону. Но российские и белорусские спортсмены сейчас отстранены от выступлений на соревнованиях под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

Соревнования Всероссийской спартакиады по зимним видам спорта проходят с 9 по 18 февраля в Челябинской, Свердловской и Тюменской областях, а также в Краснодарском и Красноярском краях.