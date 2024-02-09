У российских борцов возникли проблемы с визами перед ЧЕ в Румынии

У российских борцов возникли проблемы с визами перед ЧЕ в Румынии

В Федерации спортивной борьбы России сообщили, что не все спортсмены, которые вошли в состав сборной, успеют получить визы до вылета в Бухарест, где 12 февраля стартует чемпионат Европы

Абдулрашид Садулаев (Фото: Kadir C / United World Wrestling / Global Look Press)

Визы для участия в стартующем в Румынии на следующей неделе чемпионате Европы по спортивной борьбе получили не все российские спортсмены. Об этом РБК рассказал генеральный менеджер Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) Юрий Федоров.

«У российских борцов есть визовые сложности, не все спортсмены, которые объявлены в состав, успеют получить паспорт перед вылетом на чемпионат Европы в Бухарест. В настоящее время ведется работа по внесению корректив в заявку команды, и как только все будет утверждено, опубликуем окончательные составы сборных России по греко-римской, женской и вольной борьбе на сайте ФСБР. Надеемся, что нашим командам по всем специализациям удастся выступить в Бухаресте в полном составе», — сказал Федоров.

Глава ФСБР Михаил Мамиашвили также сообщил о проблемах с визами. «Они [сотрудники посольства Румынии в России] над нами просто издеваются. В ближайшее время мы надеемся получить остальные визы. Но в любом случае на чемпионате Европы наша команда будет представлена во всех весовых категориях», — сказал Мамиашвили «РИА Новости».

Ранее 9 февраля журналист Вячеслав Абдусаламов выложил на своем YouTube-канале видел с тренировки российских вольников, где сообщалось, что семерым борцам из десяти отказали в визе перед чемпионатом Европы. Разрешение на въезд в Румынию получили пока только Магомед Курбанов, Гаджимурад Рашидов и Абасгаджи Магомедов.

Чемпионат Европы пройдет в Бухаресте с 12 по 18 февраля.

Накануне Федерация спортивной борьбы России назвала состав вольников на турнир, в него вошли: Заур Угуев (до 57 кг), Абасгаджи Магомедов (до 61 кг), Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), Курбан Шираев (до 70 кг), Давид Баев (до 74 кг), Халид Яхиев (до 79 кг), Артур Найфонов (до 86 кг), Магомед Курбанов (до 92 кг), Абдулрашид Садулаев (до 97 кг) и Абдулла Курбанов (до 125 кг). Составы в греко-римской борьбе и у женщин федерация пока не объявляла.

Объединенный мир борьбы (UWW) разрешает российским и белорусским спортсменам выступать на международных турнирах в нейтральном статусе.

Летом прошлого года молодежная сборная России (до 20 лет) пропустила чемпионат Европы в Испании из-за позднего одобрения виз. Позднее UWW из-за проблем с визовой поддержкой лишил молодежных чемпионатов мира Польшу и Финляндию.