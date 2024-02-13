Ласицкене рассказала о потере половины заработка из-за отстранения
Олимпийская чемпионка Токио в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала на встрече с главой Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Дмитрием Павловым, что из-за отстранения от международных соревнований потеряла больше половины заработка.
«Если говорить о профессиональном уровне, я потеряла больше половины заработка. Это контракт с экипировщиком, Бриллиантовая лига, бонусные деньги от экипировщика — это большие потери, которые никто не собирается и не будет возмещать», — цитирует Ласицкене «РИА Новости».
31-летняя спортсменка сравнила заработки в России и за границей. «На «Русской зиме» сейчас за победу дают 200 тыс. руб. За границей это другие суммы: первое место на Бриллиантовой лиге — $10 тыс. и за приезд — еще $5 тыс.», — рассказала Ласицкене.
По словам Ласицкене, ей нужно выиграть все соревнования за год в России, чтобы хоть как-то вернуть одну победу на Бриллиантовой лиге. «В какой-то момент спорт становится не только любимым делом, а профессией, которой ты кормишь семью», — заключила спортсменка.
Ласицкене — чемпионка Игр в Токио, трехкратная чемпионка мира, чемпионка Европы.
В марте прошлого года Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) восстановили в правах, но россиянам по-прежнему нельзя выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе из-за ситуации на Украине.
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