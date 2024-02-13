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Ласицкене рассказала о потере половины заработка из-за отстранения

Мария Ласицкене рассказала о потере половины заработка из-за отстранения россиян
Олимпийская чемпионка и трехкратная чемпионка мира в прыжках в высоту заявила, что раньше только за приезд на этап Бриллиантовой лиги получала $5 тыс., а за победу — $10 тыс. На российских соревнованиях призовые намного меньше
Мария Ласицкене
Мария Ласицкене (Фото: Maja Hitij / Getty Images)

Олимпийская чемпионка Токио в прыжках в высоту Мария Ласицкене рассказала на встрече с главой Федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга Дмитрием Павловым, что из-за отстранения от международных соревнований потеряла больше половины заработка.

«Если говорить о профессиональном уровне, я потеряла больше половины заработка. Это контракт с экипировщиком, Бриллиантовая лига, бонусные деньги от экипировщика — это большие потери, которые никто не собирается и не будет возмещать», — цитирует Ласицкене «РИА Новости».

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31-летняя спортсменка сравнила заработки в России и за границей. «На «Русской зиме» сейчас за победу дают 200 тыс. руб. За границей это другие суммы: первое место на Бриллиантовой лиге — $10 тыс. и за приезд — еще $5 тыс.», — рассказала Ласицкене.

По словам Ласицкене, ей нужно выиграть все соревнования за год в России, чтобы хоть как-то вернуть одну победу на Бриллиантовой лиге. «В какой-то момент спорт становится не только любимым делом, а профессией, которой ты кормишь семью», — заключила спортсменка.

Ласицкене — чемпионка Игр в Токио, трехкратная чемпионка мира, чемпионка Европы.

В марте прошлого года Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) восстановили в правах, но россиянам по-прежнему нельзя выступать на международных соревнованиях даже в нейтральном статусе из-за ситуации на Украине.

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легкая атлетика Мария Ласицкене
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