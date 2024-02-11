Биатлонист Эдуард Латыпов выиграл второе золото на Спартакиаде
Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр по биатлону Эдуард Латыпов стал победителем гонки преследования (пасьюта) на Спартакиаде сильнейших в Златоусте (Челябинская область).
На дистанции 12,5 км Латыпов показал время 35 минут 19 секунд, допустив три промаха. Второе место занял Карим Халили (отставание 8 секунд; 2 промаха), третьим стал Кирилл Бажин (+17,5; 2).
Накануне Латыпов выиграл спринт, Бажин был вторым.
Латыпов после гонки заявил в эфире «Матч ТВ», что после четвертого огневого рубежа, где он допустил один промах, он уже не думал о победе. «Думал как можно быстрее уйти и отработать на штрафном круге, потому что знаю, что ребята могут рискнуть и быстро стрелять», — сказал биатлонист.
13 февраля в Златоусте пройдут индивидуальные гонки у мужчин и женщин.
В эти дни в Чехии проводится чемпионат мира по биатлону, который россияне пропускают из-за отстранения.
Латыпов на Олимпиаде в Пекине выиграл бронзу в эстафете, смешанной эстафете и гонке преследования.
⚡ Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео
Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?
В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех
Что написали в западных СМИ после интервью Путина Такеру Карлсону
Олаф Шольц опубликовал фото со своим двойником. Он тоже политик
ЦИК показала избирательный бюллетень для выборов президента
В Москве протестировали новый тип светофоров. Видео
В футболе появятся синие карточки. За что их будут показывать
На популярные у россиян автомобили поменяли цены. Список
Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами. Таблица
Бывший сотрудник Apple показал аналогичные AR-очки, но в 10 раз дешевле