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Биатлонист Эдуард Латыпов выиграл второе золото на Спартакиаде

Биатлонист Эдуард Латыпов победил в пасьюте и выиграл второе золото Спартакиады
Латыпов опередил на 8 секунд Карима Халили и на 17,5 — Кирилла Бажина, которые допустили на один промах меньше. Накануне Латыпов стал первым в спринте
Эдуард Латыпов
Эдуард Латыпов (Фото: Сергей Бобылев / ТАСС)

Трехкратный бронзовый призер Олимпийских игр по биатлону Эдуард Латыпов стал победителем гонки преследования (пасьюта) на Спартакиаде сильнейших в Златоусте (Челябинская область).

На дистанции 12,5 км Латыпов показал время 35 минут 19 секунд, допустив три промаха. Второе место занял Карим Халили (отставание 8 секунд; 2 промаха), третьим стал Кирилл Бажин (+17,5; 2).

Накануне Латыпов выиграл спринт, Бажин был вторым.

Биатлонист Латыпов победил в спринте на Спартакиаде
Спорт
Эдуард Латыпов

Латыпов после гонки заявил в эфире «Матч ТВ», что после четвертого огневого рубежа, где он допустил один промах, он уже не думал о победе. «Думал как можно быстрее уйти и отработать на штрафном круге, потому что знаю, что ребята могут рискнуть и быстро стрелять», — сказал биатлонист.

13 февраля в Златоусте пройдут индивидуальные гонки у мужчин и женщин.

В эти дни в Чехии проводится чемпионат мира по биатлону, который россияне пропускают из-за отстранения.

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Латыпов на Олимпиаде в Пекине выиграл бронзу в эстафете, смешанной эстафете и гонке преследования.

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Анна Сатдинова
Биатлон Эдуард Латыпов
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