Панарин спровоцировал массовую потасовку в матче НХЛ

В середине второго периода российский форвард устроил потасовку со словацким нападающим «Калгари» Мартином Поспишилом, которая в итоге переросла в массовую с участием других хоккеистов

Артемий Панарин (Фото: Daniel Bartel / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин спровоцировал массовую драку в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари Флэймз».

Инцидент произошел в середине второго периода. Панарин и словацкий форвард «Калгари» Мартин Поспишил несколько раз столкнулись в игровых эпизодах, а во время паузы накинулись друг на друга, их потасовка переросла в массовую с участием остальных находящихся на площадке хоккеистов. Судьи разняли оппонентов до того, как началась полноценная драка.

В итоге за грубость двухминутные штрафы получили пять хоккеистов. Панарин, Эрик Густафссон и Алексис Лафренье — у «Рейнджерс», Поспишил и Брейден Пахал — у «Калгари».

Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу «Рейнджерс». Российский голкипер Игорь Шестеркин сделал первый в сезоне шатаут и был признан первой звездой дня в НХЛ.