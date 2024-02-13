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Панарин спровоцировал массовую потасовку в матче НХЛ

Российский форвард «Рейнджерс» Панарин спровоцировал массовую драку в матче НХЛ
В середине второго периода российский форвард устроил потасовку со словацким нападающим «Калгари» Мартином Поспишилом, которая в итоге переросла в массовую с участием других хоккеистов
Артемий Панарин
Артемий Панарин (Фото: Daniel Bartel / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский форвард «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин спровоцировал массовую драку в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Калгари Флэймз».

Инцидент произошел в середине второго периода. Панарин и словацкий форвард «Калгари» Мартин Поспишил несколько раз столкнулись в игровых эпизодах, а во время паузы накинулись друг на друга, их потасовка переросла в массовую с участием остальных находящихся на площадке хоккеистов. Судьи разняли оппонентов до того, как началась полноценная драка.

В итоге за грубость двухминутные штрафы получили пять хоккеистов. Панарин, Эрик Густафссон и Алексис Лафренье — у «Рейнджерс», Поспишил и Брейден Пахал — у «Калгари».

Встреча закончилась со счетом 2:0 в пользу «Рейнджерс». Российский голкипер Игорь Шестеркин сделал первый в сезоне шатаут и был признан первой звездой дня в НХЛ.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Артемий Панарин Нью-Йорк Рейнджерс
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