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Российского голкипера признали первой звездой дня в НХЛ

Шестеркина признали первой звездой дня в НХЛ после первого в сезоне шатаута
Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил все 30 бросков в матче против «Калгари Флэймз». Второй звездой дня стал Трэвис Конекны из «Филадельфии», третьей — Мэтт Болди из «Миннесоты»
Игорь Шестеркин
Игорь Шестеркин (Фото: Daniel Bartel / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин был признан первой звездой прошедшего игрового дня в НХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

Шестеркин отразил все 30 бросков в матче с «Калгари Флэймз» (2:0). Голкипер провел первый сухой матч в нынешнем сезоне и 12-й в 192 играх регулярного чемпионата в НХЛ в карьере.

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Игорь Шестеркин

Теперь вратарь «Рейнджерс» делит девятое место среди российских голкиперов в истории НХЛ с Ильей Самсоновым («Торонто Мейпл Лифс», 12 сухих матчей в 152 играх). Рекордсменом является Евгений Набоков (59).

Второй звездой признали форварда «Филадельфия Флайерз» Трэвиса Конекны, который забросил шайбу и сделал две результативные передачи в матче с «Аризона Койотис» (5:3).

Третьей звездой стал нападающий «Миннесота Уайлд» Мэтт Болди, на счету которого шайба и два ассиста в игре против «Вегас Голден Найтс» (5:3).

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Нью-Йорк Рейнджерс Игорь Шестеркин
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