Виновник четырех «технарей» клуба КХЛ уедет обратно в Америку

Федор Гордеев из-за второго гражданства оказался легионером, из-за чего «Сибирь» лишили очков. Хоккеист доиграет сезон в США, в «Сибири» ждут его возвращения на следующий сезон

Федор Гордеев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Сибирь» расторгла контракт с защитником Федором Гордеевым, из-за заявки которого ей присудили четыре технических поражения на старте чемпионата КХЛ. Об этом сообщила пресс-служба новосибирского клуба.

Инициатором расторжения соглашения был Гордеев.

«Так как Федор в этом сезоне больше не сможет играть в КХЛ из-за статуса легионера, было принято решение пойти навстречу и отпустить его доигрывать сезон в AHL», — говорится в сообщении.

Клуб сохранил права на игрока и ведет переговоры о новом контракте.

Ранее в понедельник КХЛ сообщила, что апелляция «Сибири» была отклонена. Клуб заявил Гордеева на сезон как иностранца, ФХР позднее дала ему российское спортивное гражданство, но регламент лиги не позволяет менять его по ходу сезона.

Из-за этого в четырех матчах у «Сибири» было на одного легионера больше, чем разрешено. Клуб потерял четыре очка, которых ему сейчас не хватает до зоны плей-офф в Восточной конференции.

«Спорт-Экспресс» писал, что в базе КХЛ Гордеев значится как американец. На портале Eliteprospects он указан как обладатель российского и канадского гражданства.

Гордеев родился в Омске, а в возрасте семи лет переехал с родителями в Канаду. Он играл в североамериканских юниорских лигах и AHL.

В этом сезоне защитник забросил две шайбы и сделал пять передач в 42 матчах КХЛ.