Российский вратарь Шестеркин впервые в сезоне НХЛ одержал сухую победу

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестеркин совершил 30 сейвов и был признан первой звездой матча против «Калгари Флеймз». Россиянин провел 12-й сухой матч в карьере в НХЛ

Игорь Шестеркин (Фото: REUTERS)

«Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Калгари Флеймз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счетом 2:0.

Заброшенными шайбами в матче отличились Уилл Кайлли (33-я минута) и Джимми Веси (60).

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестеркин отразил все 30 бросков. Он был признан первой звездой встречи. Голкипер провел первый сухой матч в нынешнем сезоне и 12-й в 192 играх регулярного чемпионата в НХЛ в карьере.

Так, Шестеркин обошел по количеству шатаутов среди россиян в НХЛ Антона Худобина (11 шатаутов в 260 играх). Теперь вратарь «Рейнджерс» делит девятое место среди российских голкиперов в истории лиги с Ильей Самсоновым («Торонто Мейпл Лифс», 12 сухих матчей в 152 играх). Рекордсменом является Евгений Набоков (59).

Шестеркин был выбран «Рейнджерс» в 2014 году в четвертом раунде драфта НХЛ под общим 118-м номером. За команду он выступает с 2019 года. По итогам сезона 2021/22 россиянин получил «Везина Трофи» — приз лучшему вратарю регулярного чемпионата НХЛ. В составе сборной России Шестеркин стал олимпийским чемпионом Пхёнчхана, завоевал две бронзы на чемпионатах мира (2016, 2017).

«Рейнджерс» набрал 71 очко в 53 играх сезона и возглавил турнирную таблицу Столичного дивизиона. В следующем матче в ночь на 16 февраля команда сыграет на домашнем стадионе с «Монреаль Канадиенс».