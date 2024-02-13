Что нужно знать о карьере погибшего в 24 года рекордсмена в марафоне Киптума

«Один из лучших». Рекордсмен мира в марафоне погиб в ДТП в 24 года

Рекордсмен Келвин Киптум погиб 11 февраля в ДТП в возрасте 24 лет. Ему понадобилось всего три официальных старта, чтобы вписать свое имя в историю марафонского бега. Что нужно знать о карьере спортсмена — в материале «РБК Спорт»

Келвин Киптум (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

Кенийский марафонец и рекордсмен Келвин Киптум погиб 11 февраля в ДТП в возрасте 24 лет. Он был за рулем Toyota Premio, в которой находились два пассажира. Вместе со спортсменом погиб его тренер из Руанды Гарвайс Хакизимана. Третьего пассажира, женщину по имени Шэрон Косги, экстренно госпитализировали. По информации полиции, Киптум не справился с управлением, автомобиль вылетел с дороги и врезался в дерево. Машина упала в овраг в 60 м от него.

Вспоминаем, чем была примечательна карьера спортсмена.

Главные рекорды Киптума

Келвин Киптум (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

Киптум в 19 лет, в марте 2019 года, принял участие в первом международном турнире: тогда на лиссабонском полумарафоне он занял пятое место, пробежав его за 59 минут и 54 секунды. В декабре 2020 года на Валенсийском полумарафоне он установил личный рекорд — 58 минут 42 секунды, заняв шестое место.

Киптум являлся одним из самых перспективных марафонцев. В классическом марафоне кениец дебютировал 4 декабря 2022 года в возрасте 23 лет. В первом же забеге он победил на соревнованиях в Валенсии. Во второй половине дистанции он показал лучшее в истории время 60 минут 15 секунд, но в итоге занял четвертую позицию в мировом списке за все время (2:01:53). Киптум стал третьим спортсменом в истории, пробежавшим марафон менее чем за 2 часа и 2 минуты, после мирового рекордсмена Элиуда Кипчоге (2:01:09 и 2:01:39) и Кенениса Бекеле (2:01:41). Киптум установил рекорд среди дебютантов в марафоне за всю историю.

Лондонский марафон в апреле 2023 года Киптум пробежал за 2 часа 1 минуту и 25 секунд, установив рекорд трассы. При этом этот результат стал вторым самым быстрым в истории: Киптум показал результат, который на 16 секунд хуже мирового рекорда.

Чикагский марафон, который входит в серию шести самых престижных марафонов World Marathon Majors и имеет платиновый статус, Киптум в октябре 2023-го пробежал с результатом 2 часа 35 секунд. Тогда в возрасте 23 лет он побил мировой рекорд соотечественника Кипчоге.

Так, Киптуму понадобилось всего три официальных старта, чтобы вписать свое имя в историю марафонского бега.

Что говорят о Киптуме

Келвин Киптум (Фото: Michael Reaves / Getty Images)

Себастьян Коу, глава World Athletics

«Мы потрясены и глубоко опечалены известием о трагической утрате Келвина Киптума и его тренера Гарвайса Хакизиманы. От имени всей мировой легкой атлетики мы выражаем глубочайшие соболезнования их семьям, друзьям, товарищам по команде и кенийскому народу. Только в начале прошлой недели в Чикаго — месте, где Кельвин установил свой выдающийся мировой рекорд в марафоне, — мы официально ратифицировали его историческое достижение. Невероятный спортсмен, оставивший невероятное наследие, нам будет его очень не хватать», — заявил на своей странице в Х Коу.

Абабу Намвамба, министр спорта Кении

«Только в октябре прошлого года мы чествовали Келвина после того, как он побил мировой рекорд в марафоне. Мы с нетерпением ждали, когда он станет первым человеком, пробежавшим с результатом менее двух часов, а также его выступления на Олимпийских играх в Париже. Действительно, Кельвин только начинал, и ему было суждено долгое время править миром элитного марафонского бега. Смерть лишила Кению и весь мир поистине бесценной спортивной жемчужины. Мои глубочайшие соболезнования семье Кельвина и всему легкоатлетическому и спортивному сообществу. Покойся с миром, чемпион», — написал в X Намвамба.

Элиуд Кипчоге, двукратный олимпийский чемпион и экс-рекордсмен мира

«Я глубоко опечален трагической кончиной рекордсмена мира по марафону и восходящей звезды Келвина Киптума. Спортсмена, у которого впереди была целая жизнь, чтобы достичь невероятного величия. Я выражаю глубочайшие соболезнования его семье. Пусть Бог утешит вас в это трудное время», — написал в Х Кипчоге.

Уильям Руто, президент Кении

«Кельвин Киптум был звездой. Возможно, одним из лучших спортсменов мира, который преодолел барьеры и установил рекорд марафона. Ему было всего 24 года, но он как герой победил в Валенсии, Чикаго, Лондоне и на других престижных соревнованиях. Его сила и дисциплина были непревзойденными. Киптум был нашим будущим. Выдающийся спортсмен оставил необыкновенный след в мире. Наши мысли с семьей и спортивным сообществом. Покойся с миром», — написал в Х Руто.

Райла Одинга, бывший премьер-министр Кении

«Мои глубочайшие соболезнования его близким, друзьям и всему спортивному сообществу. Наша нация скорбит о глубокой утрате настоящего героя», — заявил в Х Одинга.

Мо Фара, четырехкратный олимпийский чемпион

«Мне очень грустно слышать о кончине Келвина Киптума и его тренера Гарвайса Хакизиманы. Келвин был удивительно талантливым спортсменом и уже многого добился. У него действительно был особый талант, и я не сомневаюсь, что он сделал бы невероятную карьеру. Я выражаю соболезнования семье и друзьям Келвина и Гарвайса в это трагическое время», — написал в Х Фара.

Джошуа Чептегей, олимпийский чемпион

«Я очень расстроен и потрясен печальной новостью о кончине Келвина Киптума и его тренера Гарвайса Хакизиманы. Мои соболезнования обеим семьям, друзьям и всем любителям легкой атлетики по всему миру. ДТП лишило нас такого великого таланта. Покойся с миром, друг», — заявил в Х Чептегей.