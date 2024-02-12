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Кенийский бегун на длинные дистанции Келвин Киптум погиб в ДТП

Кенийский марафонец, рекордсмен Келвин Киптун погиб в ДТП
Киптум не справился с управлением и врезался в дерево. Вместе с ним погиб его тренер
Фото: Jamie Sabau / USA TODAY Sports / Reuters
Фото: Jamie Sabau / USA TODAY Sports / Reuters

Кенийский марафонец и рекордсмен Келвин Киптум погиб в ДТП в возрасте 24 лет, сообщает африканский портал Nation.

Киптум ехал на Toyota Premio с двумя пассажирами. По словам полицейского Эльгейо Мараквета Питера Мулинге, авария произошла в воскресенье, 11 февраля, в 23:00. За рулем сидел Киптум, третьего пассажира, женщину по имени Шэрон Косги, экстренно госпитализировали. Вместе со спортсменом погиб его тренер из Руанды Гарвайс Хакизимана.

Мулинге отметил, что Киптум не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в большое дерево. Его автомобиль упал в овраг в 60 м от дерева.

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Фото:realmadrid.com

Министр спорта Кении Абабу Намвамба заявил в X (Twitter), что страна потеряла «особенную жемчужину».

В октябре 2023 года Киптум выиграл Чикагский марафон с результатом 2 часа 35 секунд. Тогда, в возрасте 23 лет, он побил мировой рекорд соотечественника Элиуда Кипчоге (2 часа 1 минута и 9 секунд). Ранее он выиграл Лондонский марафон и забег в Валенсии, который стал первым в его спортивной карьере.

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