Кенийский бегун на длинные дистанции Келвин Киптум погиб в ДТП
Кенийский марафонец и рекордсмен Келвин Киптум погиб в ДТП в возрасте 24 лет, сообщает африканский портал Nation.
Киптум ехал на Toyota Premio с двумя пассажирами. По словам полицейского Эльгейо Мараквета Питера Мулинге, авария произошла в воскресенье, 11 февраля, в 23:00. За рулем сидел Киптум, третьего пассажира, женщину по имени Шэрон Косги, экстренно госпитализировали. Вместе со спортсменом погиб его тренер из Руанды Гарвайс Хакизимана.
Мулинге отметил, что Киптум не справился с управлением, вылетел с дороги и врезался в большое дерево. Его автомобиль упал в овраг в 60 м от дерева.
Министр спорта Кении Абабу Намвамба заявил в X (Twitter), что страна потеряла «особенную жемчужину».
В октябре 2023 года Киптум выиграл Чикагский марафон с результатом 2 часа 35 секунд. Тогда, в возрасте 23 лет, он побил мировой рекорд соотечественника Элиуда Кипчоге (2 часа 1 минута и 9 секунд). Ранее он выиграл Лондонский марафон и забег в Валенсии, который стал первым в его спортивной карьере.
⚡ Главное из интервью Путина Такеру Карлсону. Видео
Доллар за минуту подскочил почти на ₽3. Что произошло?
В России ждут рекорда по дивидендам в 2024 году. Кто заплатит больше всех
Что написали в западных СМИ после интервью Путина Такеру Карлсону
Олаф Шольц опубликовал фото со своим двойником. Он тоже политик
ЦИК показала избирательный бюллетень для выборов президента
В Москве протестировали новый тип светофоров. Видео
В футболе появятся синие карточки. За что их будут показывать
На популярные у россиян автомобили поменяли цены. Список
Названы районы Москвы с самыми дешевыми квартирами. Таблица
Бывший сотрудник Apple показал аналогичные AR-очки, но в 10 раз дешевле