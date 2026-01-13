Отобравшийся на Игры ски-альпинист Филиппов с июня сдал пять допинг-проб
Российский ски-альпинист Никита Филиппов, получивший допуск к Олимпиаде-2026, выполнил необходимый норматив по допинг-тестам с запасом, сдав пять проб. Об этом 23-летний спортсмен сообщил в своем телеграм-канале.
«Пять допинг-тестов. Именно столько проб у меня взяли (моча + кровь) начиная с июня <...> Вчера был пятый раз — в Куршевеле перед Кубком мира. Всего нужны были три внесоревновательные пробы (в течение года до ОИ) для допуска к Олимпиаде. Так что норматив выполнен с запасом», — написал Филиппов.
Филиппов, который будет выступать на Олимпиаде в нейтральном статусе, в декабре получил приглашение от Международного олимпийского комитета (МОК). Он прошел отбор на Олимпийские игры в прошлом сезоне, набрав необходимое количество квалификационных очков на этапах Кубка мира.
Филиппов на чемпионате мира 2025 года занял седьмое место в вертикальной гонке и 25-е — в спринте.
Ски-альпинизм дебютирует в программе Игр в 2026 году. Вид спорта включает подъем в гору на лыжах, скоростной спуск по неподготовленному склону и преодоление сложных участков с использованием навыков альпинизма.
Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в итальянских Милане и Кортина-д’Ампеццо.
