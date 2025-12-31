 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Лидс Юнайтед 1 1,53 x 4,4 2 5,8 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Сандерленд Манчестер Сити 1 7,7 x 4,9 2 1,4 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Кальяри Милан 1 6,1 x 4,3 2 1,53 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Борнмут Арсенал 1 5,9 x 4,7 2 1,5 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Эспаньол Барселона 1 5,4 x 4,8 2 1,52 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Лидс Юнайтед Манчестер Юнайтед 1 2,65 x 3,45 2 2,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Челси 1 1,65 x 4,5 2 4,6 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Бетис 1 1,35 x 5,5 2 7,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,45 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,07 x 70 2 8,5 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,87 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,55
Олимпиада-2026⁠,
0

Россияне пропустят Турне четырех трамплинов из-за визовых проблем

Сюжет
Олимпиада-2026
Имеющие нейтральный статус Данил Садреев и Михаил Назаров не успели получить шенгенские визы. Теперь из задача по отбору на Олимпиаду еще более усложнится
Данил Садреев
Данил Садреев (Фото: Daniel Kopatsch / Getty Images)

Россияне Данил Садреев и Михаил Назаров пропустят все старты на Турне четырех трамплинов из-за отсутствия шенгенских виз. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Плехов.

Первый этап прошел с 28 по 29 декабря в немецком Оберстдорфе, второй состоится в немецком Гармиш-Партенкирхене с 31 декабря по 1 января, третий — в австрийском Инсбруке с 3 по 4 января, четвертый — в австрийском Бишофсхофене с 5 по 6 января.

«Наши спортсмены до сих пор не получили шенгенские визы, документы находятся в посольстве. Теперь будем пытаться решить проблему в период с 3 по 5 января, следовательно, Турне четырех трамплинов ребята точно пропустят», — сказал Плехов.

По словам тренера, и без того тяжелая задача отбора на Олимпиаду после этого еще более усложнится. «Но, как говорится, надежда умирает последней», — добавил Плехов.

Тренер отметил, что документы были поданы еще в начале декабря. «Мы сделали все, чтобы получить визы заблаговременно, но ситуация оказалась сложнее, чем мы думали», — заключил Плехов.

Садреев, который на Олимпиаде 2022 года взял серебро в соревнованиях смешанных команд, и Назаров получили нейтральный статус от FIS 22 декабря.

Отбор на Олимпиаду-2026 завершится 18 января. После турнире четырех трамплинов у летающих лыжников будет еще три старта на этапах Кубка мира. «Для попадания на Олимпиаду нужно будет иметь порядка 20 очков Кубка мира. Это надо где‑то два раза попасть в двадцатку», — говорил глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский об условия отбора на Игры.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
прыжки на лыжах с трамплина шенгенские визы Олимпиада-2026
