Россияне пропустят Турне четырех трамплинов из-за визовых проблем

Имеющие нейтральный статус Данил Садреев и Михаил Назаров не успели получить шенгенские визы. Теперь из задача по отбору на Олимпиаду еще более усложнится

Данил Садреев (Фото: Daniel Kopatsch / Getty Images)

Россияне Данил Садреев и Михаил Назаров пропустят все старты на Турне четырех трамплинов из-за отсутствия шенгенских виз. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по прыжкам на лыжах с трамплина Евгений Плехов.

Первый этап прошел с 28 по 29 декабря в немецком Оберстдорфе, второй состоится в немецком Гармиш-Партенкирхене с 31 декабря по 1 января, третий — в австрийском Инсбруке с 3 по 4 января, четвертый — в австрийском Бишофсхофене с 5 по 6 января.

«Наши спортсмены до сих пор не получили шенгенские визы, документы находятся в посольстве. Теперь будем пытаться решить проблему в период с 3 по 5 января, следовательно, Турне четырех трамплинов ребята точно пропустят», — сказал Плехов.

По словам тренера, и без того тяжелая задача отбора на Олимпиаду после этого еще более усложнится. «Но, как говорится, надежда умирает последней», — добавил Плехов.

Тренер отметил, что документы были поданы еще в начале декабря. «Мы сделали все, чтобы получить визы заблаговременно, но ситуация оказалась сложнее, чем мы думали», — заключил Плехов.

Садреев, который на Олимпиаде 2022 года взял серебро в соревнованиях смешанных команд, и Назаров получили нейтральный статус от FIS 22 декабря.

Отбор на Олимпиаду-2026 завершится 18 января. После турнире четырех трамплинов у летающих лыжников будет еще три старта на этапах Кубка мира. «Для попадания на Олимпиаду нужно будет иметь порядка 20 очков Кубка мира. Это надо где‑то два раза попасть в двадцатку», — говорил глава Федерации прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России Дмитрий Дубровский об условия отбора на Игры.