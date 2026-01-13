Обменянный на француза баскетболист Касаткин нашел новый клуб в Лиге ВТБ
Баскетболист Даниил Касаткин, обменянный на французского политолога Лорана Винатье (признан Минюстом России иноагентом), подписал контракт с клубом Единой лиги ВТБ «Енисей». Об этом сообщается в телеграм-канале красноярской команды.
Контракт с 26-летним спортсменом рассчитан до конца сезона 2026/27.
«Даниил находится в лучшие годы своей карьеры и может очень помочь команде. Мы понимаем, что ему потребуется время для адаптации после непростого периода, и будем постепенно увеличивать нагрузку. Уверен, что подписание контракта с ним — отличное решение для обеих сторон», — сказал главный тренер «Енисея» Йовица Арсич.
Касаткин был задержан 21 июня 2025 года в парижском аэропорту «Шарль-де-Голль» по запросу США, которые подозревали его в причастности к хакерской сети, использовавшей программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений в 2020–2022 годах.
29 октября парижский суд принял решение об экстрадиции Касаткина в США по запросу американских властей. В США ему грозило до 25 лет лишения свободы по обвинению в компьютерном мошенничестве. Сам Касаткин все обвинения в свой адрес отрицал.
8 января Касаткина обменяли на Винатье, который был осужден на три года за сбор данных о военной деятельности России и уклонение от обязанностей иноагента.
Касаткин, воспитанник системы ЦСКА, ранее играл в Единой лиге ВТБ за МБА-МАИ, дважды становился бронзовым призером Кубка России (2023, 2025 годы).
«Енисей» занимает седьмое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав восемь побед в 20 матчах.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Маск рассказал, что создал SpaceX ради встречи с инопланетянами
Вэнс призвал Трампа к диалогу с Ираном на фоне угроз ударов
Берлин усомнился в готовности США атаковать Гренландию
Наследник шаха Ирана призвал Трампа вмешаться, «чтобы режим рухнул»
The Guardian рассказала об уловке Китая для давления на Европу по Тайваню
Бывший посол Китая назвал главного демона Европы