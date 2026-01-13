 Перейти к основному контенту
Обменянный на француза баскетболист Касаткин нашел новый клуб в Лиге ВТБ

Даниил Касаткин подписал контракт с красноярским «Енисеем» до конца сезона 2026/27
Даниил Касаткин подписал контракт с красноярским «Енисеем» до конца сезона 2026/27
Даниил Касаткин
Даниил Касаткин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Баскетболист Даниил Касаткин, обменянный на французского политолога Лорана Винатье (признан Минюстом России иноагентом), подписал контракт с клубом Единой лиги ВТБ «Енисей». Об этом сообщается в телеграм-канале красноярской команды.

Контракт с 26-летним спортсменом рассчитан до конца сезона 2026/27.

«Даниил находится в лучшие годы своей карьеры и может очень помочь команде. Мы понимаем, что ему потребуется время для адаптации после непростого периода, и будем постепенно увеличивать нагрузку. Уверен, что подписание контракта с ним — отличное решение для обеих сторон», — сказал главный тренер «Енисея» Йовица Арсич.

Обменянный на француза баскетболист Касаткин нашел новый клуб в Лиге ВТБ
Video

Касаткин был задержан 21 июня 2025 года в парижском аэропорту «Шарль-де-Голль» по запросу США, которые подозревали его в причастности к хакерской сети, использовавшей программы-вымогатели против американских компаний и федеральных учреждений в 2020–2022 годах.

29 октября парижский суд принял решение об экстрадиции Касаткина в США по запросу американских властей. В США ему грозило до 25 лет лишения свободы по обвинению в компьютерном мошенничестве. Сам Касаткин все обвинения в свой адрес отрицал.

8 января Касаткина обменяли на Винатье, который был осужден на три года за сбор данных о военной деятельности России и уклонение от обязанностей иноагента.

Касаткин, воспитанник системы ЦСКА, ранее играл в Единой лиге ВТБ за МБА-МАИ, дважды становился бронзовым призером Кубка России (2023, 2025 годы).

«Енисей» занимает седьмое место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ, одержав восемь побед в 20 матчах.

