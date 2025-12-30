 Перейти к основному контенту
Спорт
0

Тренер китайского клуба КХЛ пропустит матч со СКА по состоянию здоровья

Тренер «Шанхай Дрэгонс» Галлан пропустит матч КХЛ со СКА по состоянию здоровья
Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан пропустит выездной матч против СКА. Обязанности главного тренера во время игры в Санкт-Петербурге исполнит Майк Келли
Жерар Галлан
Жерар Галлан (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Главный тренер «Шанхай Дрэгонс» Жерар Галлан пропустит предстоящий матч против петербургского СКА по состоянию здоровья, сообщает пресс-служба китайского клуба.

Исполнять обязанности главного тренера во время игры будет Майк Келли. В официальном заявлении команды пожелали Галлану здоровья и скорейшего возвращения к работе.

«Шанхай Дрэгонс» занимают девятое место в Западной конференции с 39 очками после 38 матчей. Команда одержала лишь одну победу в шести последних играх. СКА располагается на седьмой позиции, набрав 45 очков.

Матч состоится 30 декабря на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.

