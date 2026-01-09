Талалаев рассказал, что мог стать главным тренером «Спартака»
Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев мог возглавить московский «Спартак» в период своей работы в грозненском «Ахмате». Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «Коммент.Шоу».
«Я трижды встречался с Лукой Каттани, бывшим спортивным директором [«Спартака»]. Кто-то об этом знает? Никто! <...> Мы работали. Была возможность в какой-то момент. Я сказал: «Договоритесь с руководителями «Ахмата». Они не договорились. Мы закрыли эту тему. И никто даже об этом не знал вот на протяжении трех лет», — сказал Талалаев.
Талалаев тренировал «Ахмат» с 2020 по 2022 год. После был главным тренером московского «Торпедо» и «Химок». С сентября 2024 года он возглавляет клуб «Балтика», с которым добился успешных результатов.
В прошлом сезоне 53-летний специалист вывел калининградский клуб в Российскую премьер-лигу (РПЛ). В текущем сезоне команда ушла на зимний перерыв, занимая пятое место в турнирной таблице. После 18 матчей на счету клуба 35 очков.
Новым главным тренером «Спартака» 5 января стал испанец Хуан Карлос Карседо.
