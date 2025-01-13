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Клуб Ларионова за девять минут отыгрался с 0:3, но все равно уступил

«Торпедо» за девять минут отыгралось с 0:3, но все равно уступило «Трактору»
Лидер Восточной конференции «Трактор» повел со счетом 3:0 в матче с «Торпедо», растерял преимущество, но обеспечил себе победу, забив еще два раза
Игорь Ларионов
Игорь Ларионов (Фото: Alexander Kulebyakin / Global Look Press)

Нижегородское «Торпедо», которое возглавляет Игорь Ларионов, проиграло челябинскому «Трактору» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3:5 (0:2, 3:1, 0:2).

Гости вели 3:0 к началу второго периода благодаря голам Виталия Кравцова (7-я минута), Максима Шабанова (10) и Андрея Светлакова (22).

Хозяева еще до второго перерыва сравняли счет — отличились Никита Артамонов (26), Бобби Линч (29) и Илья Чефанов (34).

В третьем периоде челябинцы забили еще два раза, обеспечив себе победу — шайбы на счету Артема Блажиевского (44) и Василия Глотова (50).

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«Трактор» лидирует в Восточной конференции, он выиграл три из четырех последних матчей.

У «Торпедо» второе поражение подряд и восьмая строчка на Западе.

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