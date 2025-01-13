Клуб Ларионова за девять минут отыгрался с 0:3, но все равно уступил
Нижегородское «Торпедо», которое возглавляет Игорь Ларионов, проиграло челябинскому «Трактору» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Встреча в Нижнем Новгороде завершилась со счетом 3:5 (0:2, 3:1, 0:2).
Гости вели 3:0 к началу второго периода благодаря голам Виталия Кравцова (7-я минута), Максима Шабанова (10) и Андрея Светлакова (22).
Хозяева еще до второго перерыва сравняли счет — отличились Никита Артамонов (26), Бобби Линч (29) и Илья Чефанов (34).
В третьем периоде челябинцы забили еще два раза, обеспечив себе победу — шайбы на счету Артема Блажиевского (44) и Василия Глотова (50).
«Трактор» лидирует в Восточной конференции, он выиграл три из четырех последних матчей.
У «Торпедо» второе поражение подряд и восьмая строчка на Западе.
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