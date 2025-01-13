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«Металлург» выиграл девятый матч подряд в КХЛ

«Металлург» обыграл «Сочи» и продлил серию побед в КХЛ до девяти матчей
«Металлург» дома обыграл «Сочи» со счетом 4:2
Фото: Официальный сайт ХК «‎Металлург» (metallurg.ru)
Фото: Официальный сайт ХК «‎Металлург» (metallurg.ru)

Действующий чемпион КХЛ магнитогорский «Металлург» победил «Сочи» в домашнем матче регулярного чемпионата со счетом 4:2 (1:0, 0:1, 3:1).

У победителей шайбы забросили Люк Джонсон (3-я минута), Дмитрий Силантьев (44), Артем Минулин (53) и Егор Коробкин (55).

У «Сочи» забивали Денис Венгрыжановский (40) и Даниил Сероух (60).

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Сочинская команда накануне вместо Магнитогорска прилетела в Уфу из-за погодных условий и добиралась в Челябинскую область на автобусе.

«Металлург» выиграл девятый матч подряд и занимает третье место в Восточной конференции.

У «Сочи» последнее место на Западе.

В другом матче дня новосибирская «Сибирь» в овертайме обыграла нижнекамский «Нефтехимик» — 2:1.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Металлург Магнитогорск ХК Сочи
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