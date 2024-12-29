В сборной Франции пожаловались на облезшие медали Олимпиады-2024
Бронзовые призеры Олимпиады в Париже в составе сборной Франции по плаванию Клеман Секки и Йоанн Ндойе-Бруар показали в соцсетях медали Игр, раскритиковав их качество. Об этом пишет L'Équipe.
Секки и Ндойе-Бруар выиграли бронзу в комбинированной эстафете 4×100 м (Секки плыл в квалификации).
Секки опубликовал в сторис Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию медали с облезшим напылением и подписал ее: «Крокодиловая кожа».
Позднее Ндойе-Бруар показал в соцсети X свою медаль в похожем состоянии, в том числе с царапинами на центральной части, которая сделана из железа Эйфелевой башни. Пловец добавил к фотографиям подпись «Париж 1924».
Сразу после Олимпиады на качество бронзовых медалей жаловались американские спортсмены — скейтбордист Найджа Хьюстон, рапирист Ник Иткин и регбистка Илона Махер. Организаторы обещали заменить им медали, отмечает Daily Mail.
Медали Игр изготовил французский монетный двор по дизайну ювелирного дома Chaumet. Всего было изготовлено 5084 награды, в центр каждой из них поместили шестиугольный кусочек железа с Эйфелевой башни.
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