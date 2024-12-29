 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Олимпиада-2024 в Париже ,  
0 

В сборной Франции пожаловались на облезшие медали Олимпиады-2024

Французский пловец словами «Париж 1924» оценил состояние медали Олимпиады
Сюжет
Олимпиада-2024 в Париже
Французские пловцы показали состояние бронзовых наград спустя четыре месяца после Олимпиады. Клеман Секки заявил, что она облезла и стала похожа на крокодиловую кожу, а Йоанн Ндойе-Бруар — что его медали на вид сто лет
Медаль Йоанна Ндойе-Бруара
Медаль Йоанна Ндойе-Бруара (Фото: Страница Ндойе-Бруара в соцсети X)

Бронзовые призеры Олимпиады в Париже в составе сборной Франции по плаванию Клеман Секки и Йоанн Ндойе-Бруар показали в соцсетях медали Игр, раскритиковав их качество. Об этом пишет L'Équipe.

Секки и Ндойе-Бруар выиграли бронзу в комбинированной эстафете 4×100 м (Секки плыл в квалификации).

Секки опубликовал в сторис Instagram (владелец сети Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию медали с облезшим напылением и подписал ее: «Крокодиловая кожа».

Фото: Соцсети Секки
Фото: Соцсети Секки

Позднее Ндойе-Бруар показал в соцсети X свою медаль в похожем состоянии, в том числе с царапинами на центральной части, которая сделана из железа Эйфелевой башни. Пловец добавил к фотографиям подпись «Париж 1924».

Сразу после Олимпиады на качество бронзовых медалей жаловались американские спортсмены — скейтбордист Найджа Хьюстон, рапирист Ник Иткин и регбистка Илона Махер. Организаторы обещали заменить им медали, отмечает Daily Mail.

Медали Игр изготовил французский монетный двор по дизайну ювелирного дома Chaumet. Всего было изготовлено 5084 награды, в центр каждой из них поместили шестиугольный кусочек железа с Эйфелевой башни.

Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Киев допустил завершение конфликта без членства в НАТО

Алиев потребовал от России компенсаций из-за крушения самолета

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Что будет с биткоином в ближайшую неделю

Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Анна Сатдинова
Олимпиада-2024 плавание медали
Материалы по теме
Елена Веснина — РБК: «Не по-воровски это — медали у спортсмена красть»
Спорт
Как медалистов Олимпиады-2024 встретили на родине. Фотогалерея
Спорт
В медали Олимпиады-2024 добавили железо Эйфелевой башни
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 27 дек, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 27 дек, 19:15
Le Temps назвала «тактической ошибкой» вторжение ВСУ в Курскую областьПолитика, 20:07
Как мы тестировали на «Авито» 5 разных ниш и что из этого вышлоLife, 20:04
Сцепка с цифрой: какие сервисы упрощают и ускоряют грузоперевозкиТренды, 19:53
Times рассказала подробности работы сирийского ШтазиПолитика, 19:53
В МВД зафиксировали случаи мошенничества с помощью вируса NGateФинансы, 19:45
«Манчестер Сити» победил «Лестер» в 500-м матче Гвардиолы во главе клубаСпорт, 19:40
Bloomberg сообщило о рисках для ГТС Украины после прекращения транзитаПолитика, 19:31
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
ЦСКА выиграл 11-й матч подряд в КХЛСпорт, 19:24
Bloomberg узнал, кто поможет Украине электричеством из-за угроз СловакииОбщество, 19:13
Шипачев побил рекорд по передачам в высшем дивизионе российского хоккеяСпорт, 19:10
Эффект лизинга: сократить расходы, наладить процессы и получить рекламуРБК и Альфа-Лизинг, 19:09
В сборной Франции пожаловались на облезшие медали Олимпиады-2024Спорт, 19:03
Как продвигать товары и услуги в мире победившего инфошумаТренды, 19:03
Премьер Грузии объяснил проблемы страны отказом открыть второй фронтПолитика, 19:00