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РФС оштрафовал мини-футбольный клуб за расизм в отношении игрока сборной

РФС оштрафовал «Сибиряк» за расизм фанатов в отношении игрока сборной Нандо
Натурализованный бразилец Нандо, играющий за «Норильский никель», 9 января досрочно покинул матч суперлиги из-за расистских оскорблений. ФК «Сибиряк» наказали штрафом и матчем без зрителей
Нандо (справа)
Нандо (справа) (Фото: Официальный сайт МФК «‎Норильский никель» )

Новосибирский «Сибиряк» оштрафован на 500 тыс. руб. и проведет один матч без зрителей (и еще два условно) за поведение своих болельщиков в отношении темнокожего игрока «Норильского никеля» Нандо. Об этом сообщается на сайте РФС.

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС квалифицировал действия болельщиков как «направленные на унижение достоинства человека по признакам расы».

Натурализованный бразилец Нандо, в 2022 году ставший вице-чемпионом Европы в составе сборной России, 9 января досрочно покинул площадку в матче с «Сибиряком» (6:1).

Игравший за сборную России бразилец покинул матч суперлиги из-за расизма
Спорт
Фото:Телеграм-канал МФК «Норильский никель»

В «Норильском никеле» заявили, что группа активных болельщиков новосибирского клуба «организованно и продолжительно» оскорбляла 37-летнего Нандо.

Нандо играет в чемпионате России с 2012 года, является многократным победителем турнира и обладателем Кубка России.

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КДК Российский футбольный союз (РФС) расизм
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