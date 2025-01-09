Игравший за сборную России бразилец покинул матч суперлиги из-за расизма

Игравший за сборную России бразилец Нандо покинул матч по футзалу из-за расизма

«Норильский никель» заявил, что фанаты «Сибиряка» оскорбляли его игрока Нандо во время матча российской суперлиги по мини-футболу, из-за чего бразилец досрочно ушел с площадки. В лиге заявили, что проведут проверку и привлекут РФС

Фото: Телеграм-канал МФК «Норильский никель»

Игрок мини-футбольного клуба «Норильский никель» Нандо был вынужден досрочно покинуть площадку в матче чемпионата России с новосибирским «Сибиряком» из-за расистских оскорблений, сообщила пресс-служба норильского клуба.

Нандо, натурализованный бразилец, выигравший со сборной России серебро Евро-2022, выступает в суперлиге с 2012 года. Матч прошел в четверг, 9 января, в Новосибирске и завершился победой норильской команды со счетом 6:1. Нандо забил два мяча.

В клубе сообщили, что группа активных болельщиков новосибирского клуба «организованно и продолжительно» оскорбляла 37-летнего Нандо.

«Надеемся, что РФС и другие компетентные организации примут решительные меры», — добавили в «Норильском никеле».

В пресс-службе суперлиги заявили о нулевой толерантности к дискриминации и сообщили, что проведут служебную проверку, а в дальнейшем ситуацию рассмотрит профильный юрисдикционный орган РФС.

Нандо играл за подмосковное и самарское «Динамо», «Газпром-Югру», «КПРФ», а в 2022-м перешел в «Норильский никель». Он является пятикратным чемпионом России, в 2021-м получил российское гражданство.

«РБК Спорт» обратился за комментарием в РФС.