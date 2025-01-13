Тарасова ответила на новость об отказе Трусовой пробиваться на Олимпиаду

Тарасова: Трусова никак не может претендовать на поездку на Олимпиаду

Ранее «РИА Новости» сообщило, что Трусова решила не бороться за поездку на олимпийскую квалификацию из-за физических кондиций. Татьяна Тарасова считает, что участие фигуристки можно и не обсуждать, потому что она не тренируется

Александра Трусова (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Вице-чемпионка Игр в Пекине Александра Трусова (Игнатова) никак не может претендовать на борьбу за путевку на олимпийский отборочный турнир, потому что не тренируется, заявила Vseprosport заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

Ранее в понедельник «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что 20-летняя фигуристка не будет претендовать на попадание на олимпийский отбор, так как врачи рекомендовали ей ряд ограничений в тренировочном процессе. Отбор пройдет в сентябре. Федерация может включить в список только двух одиночниц (из них одна запасная).

«Как она может выступать сейчас в предолимпийском цикле и претендовать на поездку на Олимпиаду? Никак. Какая Трусова вообще? Вы скучаете по ней?», — сказала Тарасова.

По ее словам, пока рано говорить о том, кто главный претендент на участие в Олимпийских играх.

Чемпионат России в декабре в женском катании выиграла ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян.

Трусова, пропустившая весь прошлый сезон, в сентябре приняла участие в контрольных прокатах сборной России, но потом решила не участвовать в соревнованиях.