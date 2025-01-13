Тарасова ответила на новость об отказе Трусовой пробиваться на Олимпиаду
Вице-чемпионка Игр в Пекине Александра Трусова (Игнатова) никак не может претендовать на борьбу за путевку на олимпийский отборочный турнир, потому что не тренируется, заявила Vseprosport заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.
Ранее в понедельник «РИА Новости» со ссылкой на источник сообщило, что 20-летняя фигуристка не будет претендовать на попадание на олимпийский отбор, так как врачи рекомендовали ей ряд ограничений в тренировочном процессе. Отбор пройдет в сентябре. Федерация может включить в список только двух одиночниц (из них одна запасная).
«Как она может выступать сейчас в предолимпийском цикле и претендовать на поездку на Олимпиаду? Никак. Какая Трусова вообще? Вы скучаете по ней?», — сказала Тарасова.
По ее словам, пока рано говорить о том, кто главный претендент на участие в Олимпийских играх.
Чемпионат России в декабре в женском катании выиграла ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян.
Трусова, пропустившая весь прошлый сезон, в сентябре приняла участие в контрольных прокатах сборной России, но потом решила не участвовать в соревнованиях.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
В Сочи произошло землетрясение
Как выглядит и что таит в себе Гренландия
Мужчина в Ярославле упал с 19 этажа и выжил. Видео
Marca узнала о переговорах Месси по новому контракту
Как вырастут тарифы за коммунальные услуги в 2025 году
Как тушат пожары в Калифорнии. Видео
Рейтинг лучших акций 2024 года
Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
Крупные города с самым подорожавшим жильем. Список
Самые продаваемые машины в России в 2024 году. Список
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов