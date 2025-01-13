Российские теннисисты Котов и Сафиуллин проиграли на старте Australian Open

Два российских теннисиста проиграли на старте Australian Open

Роман Сафиуллин уступил в четырех сетах Танаси Коккинакису, а Павел Котов в трех партиях проиграл Жайме Фарии из второй сотни рейтинга

Роман Сафиуллин (Фото: Daniel Pockett / Getty Images)

Российский теннисист Роман Сафиуллин в четвертый раз подряд не смог пробиться во второй раунд Australian Open — первого в сезоне турнира «Большого шлема», который проходит в Мельбурне.

Сафиуллин, 63-я ракетка мира, уступил австралийцу Танаси Коккинакису (71-й) со счетом 6:3, 3:6, 3:6, 6:7 (5:7).

Россиянин проиграл на старте пятого турнира ATP-тура подряд.

Коккинакис в следующем раунде сыграет с британцем Джеком Дрейпером (18-й).

Еще один россиянин Павел Котов (97-й) на старте турнира уступил португальцу Жайме Фарии (125-й) со счетом 1:6, 1:6, 5:7.

Котов начал сезон с двух проигрышей в квалификации турниров в Гонконге и Аделаиде.

Россияне Карен Хачанов, Даниил Медведев и Андрей Рублев проведут матчи первого круга во вторник, 14 января.

Из топ-игроков неудачно стартовал в Мельбурне грек Стефанос Циципас (12-й), который проиграл американцу Алексу Микельсену (42-й) — 5:7, 3:6, 6:2, 4:6.