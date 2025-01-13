Авиакомпания начала расследовать скандал со снятием Нурмагомедова с рейса
В авиакомпании Frontier Airlines сообщили, что знают об «инциденте» с Хабибом Нурмагомедовым и проводят расследование. Соответствующий комментарий пресс-служба лоукостера оставила в комментариях к посту бывшего чемпиона UFC в соцсети X.
Накануне Essentially Sports сообщила, что Нурмагомедова сняли с рейса в США после спора с бортпроводницей. Россиянин, сидевший у аварийного выхода, не сразу понял вопрос стюардессы, сможет ли он оказать помощь другим пассажирам в случае чрезвычайной ситуации. Тогда проводница стала требовать от него пересесть или покинуть самолет.
Нурмагомедов написал в соцсети X, что женщина была груба с самого начала и что сотрудникам этой авиакомпании в следующий раз стоит обращаться с пассажирами лучше.
Россиянин улетел через полтора часа на рейсе другой авиакомпании.
Бойцы команды Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов и Ислам Махачев 18 января проведут титульные бои в UFC в Лос-Анджелесе.
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