Авиакомпания начала расследование скандала со снятием Нурмагомедова с рейса

Авиакомпания начала расследовать скандал со снятием Нурмагомедова с рейса

Хабиба Нурмагомедова высадили из самолета в США после спора с бортпроводницей. Россиянин заявил, что она грубила ему с самого начала. В авиакомпании-лоукостере сообщили, что начали расследование

Хабиб Нурмагомедов (Фото: Carmen Mandato / Getty Images)

В авиакомпании Frontier Airlines сообщили, что знают об «инциденте» с Хабибом Нурмагомедовым и проводят расследование. Соответствующий комментарий пресс-служба лоукостера оставила в комментариях к посту бывшего чемпиона UFC в соцсети X.

Накануне Essentially Sports сообщила, что Нурмагомедова сняли с рейса в США после спора с бортпроводницей. Россиянин, сидевший у аварийного выхода, не сразу понял вопрос стюардессы, сможет ли он оказать помощь другим пассажирам в случае чрезвычайной ситуации. Тогда проводница стала требовать от него пересесть или покинуть самолет.

Нурмагомедов написал в соцсети X, что женщина была груба с самого начала и что сотрудникам этой авиакомпании в следующий раз стоит обращаться с пассажирами лучше.

Россиянин улетел через полтора часа на рейсе другой авиакомпании.

Бойцы команды Хабиба Нурмагомедова Умар Нурмагомедов и Ислам Махачев 18 января проведут титульные бои в UFC в Лос-Анджелесе.