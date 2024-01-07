Карлсен отказался от участия в турнире претендентов на шахматную корону

Норвежец, 16-й чемпион мира отобрался в турнир претендентов как победитель Кубка мира. Но Карлсен заявил, что ему не интересна борьба за чемпионский титул

Магнус Карлсен (Фото: Sylvia Lederer / XinHua / Global Look Press)

Норвежский гроссмейстер, 16-й чемпион мира Магнус Карлсен сообщил Chess.com (заблокирован в России в апреле 2022 года по требованию Генпрокуратуры), что точно не сыграет в турнире претендентов на шахматную корону в 2024 году.

«Не беспокойтесь, я не буду участвовать в турнире претендентов. Я бы сказал, что главная причина в том, что я не получаю от этого удовольствия. Думаю, при нынешнем формате крайне маловероятно, что я снова буду бороться за звание чемпиона мира в классических шахматах», — заявил Карлсен.

По словам Карлсена, он не переживает из-за отказа от чемпионского титула. «Я действительно не скучаю по этому. Мне очень нравится та жизнь, которая у меня сейчас. Я играю дома, но также путешествую и играю в турнирах. Мне это просто не нужно», — сказал норвежец.

Говоря о потенциальных изменениях в формате чемпионского матча, которые могут побудить его вернуться, Карлсен отметил: «Думаю, если мы сократим контроль времени, увеличим количество партий, это будет очень хорошее начало».

Карлсен — 16-й чемпион мира по классическим шахматам, в прошлом году он отказался защищать свой титул в матче против Яна Непомнящего. В итоге в чемпионском матче россиянин встретился с китайцем Дин Лижэнем и проиграл на тай-брейке.

В конце прошлого года Карлсен в Самарканде защитил свои чемпионские титулы по быстрым шахматам (рапиду) и блицу.

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Турнир претендентов пройдет в апреле 2024 года в Торонто. Международная шахматная федерация (FIDE) в начале января назвала восемь отобравшихся туда гроссмейстеров. В этом списке был и Карлсен — как победитель Кубка мира 2023 года. Также в списке Непомнящий, индийцы Рамешбабу Прагнанандха, Гукеш Доммараджу и Видит Гуджрати, американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, а также представляющий Францию Алиреза Фирузджа.