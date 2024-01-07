 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Приморье
Кавказ
Мурманск
Карелия
Спорт ,  
0 

Карлсен отказался от участия в турнире претендентов на шахматную корону

Магнус Карлсен отказался от участия в турнире претендентов на шахматную корону
Норвежец, 16-й чемпион мира отобрался в турнир претендентов как победитель Кубка мира. Но Карлсен заявил, что ему не интересна борьба за чемпионский титул
Магнус Карлсен
Магнус Карлсен (Фото: Sylvia Lederer / XinHua / Global Look Press)

Норвежский гроссмейстер, 16-й чемпион мира Магнус Карлсен сообщил Chess.com (заблокирован в России в апреле 2022 года по требованию Генпрокуратуры), что точно не сыграет в турнире претендентов на шахматную корону в 2024 году.

«Не беспокойтесь, я не буду участвовать в турнире претендентов. Я бы сказал, что главная причина в том, что я не получаю от этого удовольствия. Думаю, при нынешнем формате крайне маловероятно, что я снова буду бороться за звание чемпиона мира в классических шахматах», — заявил Карлсен.

Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира по блицу
Спорт
Магнус Карлсен

По словам Карлсена, он не переживает из-за отказа от чемпионского титула. «Я действительно не скучаю по этому. Мне очень нравится та жизнь, которая у меня сейчас. Я играю дома, но также путешествую и играю в турнирах. Мне это просто не нужно», — сказал норвежец.

Говоря о потенциальных изменениях в формате чемпионского матча, которые могут побудить его вернуться, Карлсен отметил: «Думаю, если мы сократим контроль времени, увеличим количество партий, это будет очень хорошее начало».

Карлсен — 16-й чемпион мира по классическим шахматам, в прошлом году он отказался защищать свой титул в матче против Яна Непомнящего. В итоге в чемпионском матче россиянин встретился с китайцем Дин Лижэнем и проиграл на тай-брейке.

В конце прошлого года Карлсен в Самарканде защитил свои чемпионские титулы по быстрым шахматам (рапиду) и блицу.

Откройте новые возможности в 2024 году

С подпиской на «Весь РБК Pro» со скидкой до 45%

Купить со скидкой

Турнир претендентов пройдет в апреле 2024 года в Торонто. Международная шахматная федерация (FIDE) в начале января назвала восемь отобравшихся туда гроссмейстеров. В этом списке был и Карлсен — как победитель Кубка мира 2023 года. Также в списке Непомнящий, индийцы Рамешбабу Прагнанандха, Гукеш Доммараджу и Видит Гуджрати, американцы Фабиано Каруана и Хикару Накамура, а также представляющий Францию Алиреза Фирузджа.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
шахматы Международная шахматная федерация (FIDE) Магнус Карлсен
Материалы по теме
Магнус Карлсен защитил титул чемпиона мира по быстрым шахматам
Спорт
Карлсен заплатит €10 тыс. за скандал с обвинением американца в обмане
Спорт
Непомнящий пожаловался FIDE на привилегии для Карлсена на ЧМ по рапиду
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 30 декабря 2023
EUR ЦБ: 99,19 (-1,36) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23 Курс доллара на 30 декабря 2023
USD ЦБ: 89,69 (-0,62) Инвестиции, 29 дек 2023, 17:23
Минобороны России сообщило о перехвате шести украинских ракет «Нептун» Политика, 14:04
Как совмещать успешную карьеру с семьей, учебой и хобби РБК и Газпромбанк, 14:01
В ЦСКА опровергли интерес к экс-футболисту «Спартака» Урунову Спорт, 13:52
Путин рассказал, как вернул икону мученицы Елизаветы из Нью-Йорка Общество, 13:42
Власти назвали число белгородцев, эвакуировавшихся в Старый Оскол Политика, 13:28
Андрей Рублев выиграл теннисный турнир в Гонконге Спорт, 13:01
В Днепре прогремели взрывы Политика, 12:53
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Жена разбившегося с детьми актера Оливера попросила о конфиденциальности Общество, 12:49
Карлсен отказался от участия в турнире претендентов на шахматную корону Спорт, 12:42
Карлсен отказался от участия в турнире претендентов на шахматную корону Спорт, 12:42
Надаль снялся с Australian Open Спорт, 12:23
Появились фото подготовки «Троицы» к размещению в храме Христа Спасителя Общество, 12:00
Сколько россияне тратят на развлечения и кого считают богатым Pro, 11:59
СК начал обыски и допросы из-за аварии на котельной в Подольске Общество, 11:55