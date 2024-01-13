Голевая передача Головина не спасла «Монако» от поражения в матче с «Реймсом»

Голевая передача Головина не спасла «Монако» от поражения

«Монако» дома уступил «Реймсу» в 18-м туре чемпионата Франции со счетом 1:3

Александр Головин (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Футболисты «Монако» проиграли «Реймсу» со счетом 1:3 в домашнем матче 18-го тура чемпионата Франции.

В составе победителей голы забили Тедди Теума (35-я минута), Реда Хадра (55) и Азор Матусива (90+6). У хозяев отличился Виссам Бен-Йеддер (49), которому голевой пас сделал полузащитник сборной России Александр Головин.

Российский футболист вышел в основном составе и отыграл все 90 минут. Всего в нынешнем сезоне 27-летний Головин провел 15 матчей, забил пять голов и сделал три результативные передачи.

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 33 очка. «Реймс» расположился на пятой строчке с 29 очками. Лидирует «Пари Сен-Жермен» (40).

В следующем туре «Монако» 27 января в гостях сыграет с «Марселем», «Реймс» днем позже примет «Нант».