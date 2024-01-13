 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Голевая передача Головина не спасла «Монако» от поражения

Голевая передача Головина не спасла «Монако» от поражения в матче с «Реймсом»
«Монако» дома уступил «Реймсу» в 18-м туре чемпионата Франции со счетом 1:3
Александр Головин
Александр Головин (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Футболисты «Монако» проиграли «Реймсу» со счетом 1:3 в домашнем матче 18-го тура чемпионата Франции.

В составе победителей голы забили Тедди Теума (35-я минута), Реда Хадра (55) и Азор Матусива (90+6). У хозяев отличился Виссам Бен-Йеддер (49), которому голевой пас сделал полузащитник сборной России Александр Головин.

Российский футболист вышел в основном составе и отыграл все 90 минут. Всего в нынешнем сезоне 27-летний Головин провел 15 матчей, забил пять голов и сделал три результативные передачи.

Футболист Головин пожаловался на отсутствие пельменей в Монако
Спорт
Александр Головин

«Монако» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 33 очка. «Реймс» расположился на пятой строчке с 29 очками. Лидирует «Пари Сен-Жермен» (40).

В следующем туре «Монако» 27 января в гостях сыграет с «Марселем», «Реймс» днем позже примет «Нант».

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Монако Александр Головин
Материалы по теме
Чалов рассказал о предложении Головина поиграть вместе в «Монако»
Спорт
L'Equipe включила Головина в символическую сборную Лиги 1 по итогам года
Спорт
Головин вошел в топ-5 самых дорогих футболистов из стран бывшего СССР
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 96,75 (-0,79) Инвестиции, 12 янв, 16:50 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 88,13 (-0,65) Инвестиции, 12 янв, 16:50
NYT сообщила о снижении эффективности применения кассетных снарядов ВСУ Политика, 21:23
Голевая передача Головина не спасла «Монако» от поражения Спорт, 20:55
Овечкин впервые в сезоне НХЛ пропустит матч из-за травмы Спорт, 20:46
В Белгородской области после атаки дронов-камикадзе пострадали 2 человека Политика, 20:39
Площадь пожара на складе Wildberries под Петербургом сократилась в 17 раз Общество, 20:34
«Динамо» разгромило «Торпедо» и вышло в лидеры Западной конференции КХЛ Спорт, 20:23
В Россию из Азербайджана ввезли 300 тыс. яиц Экономика, 20:08
Второе дыхание: как правильно завершить карьеру
Подготовьтесь к переменам и выберите, что делать дальше, с новым интенсивом РБК Pro
Купить интенсив
По Йемену нанесли новый удар Политика, 19:56
Власти Британии вскрыли «чемоданную» схему вывода денег в Дубай Общество, 19:47
Тарасова оценила выступление фигуристок на чемпионате Европы Спорт, 19:43
В Минобрнауки рассказали, как изменятся цены на обучение в вузах Общество, 19:29
Эксперты предупредили о конфронтации властей США и Техаса из-за границы Политика, 19:25
Шарапова купила дом в Калифорнии за $11,5 млн по соседству с Кэти Перри Спорт, 18:54
Пашинян сделал новое предложение Азербайджану Политика, 18:39