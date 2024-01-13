«Динамо» разгромило «Торпедо» и вышло в лидеры Западной конференции КХЛ

«Динамо» разгромило «Торпедо» и вышло в лидеры Западной конференции КХЛ

Встреча завершилась со счетом 6:1. Хет-трик сделал канадский форвард Седрик Пакетт

Фото: Михаил Синицын / ТАСС

Московское «Динамо» обыграло нижегородское «Торпедо» со счетом 6:1 в домашнем матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Игорь Чернышов (первая минута), Дмитрий Рашевский (четвертая), Седрик Пакетт (4-я, 34-я, 40-я) и Игорь Ожиганов (38-я). У проигравших отличился Михаил Орлов (32-я).

Уже через три с половиной минуты после начала встречи главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов сменил пропустившего три шайбы голкипера Ивана Кульбакова на Адама Гуску.

«Динамо» выиграло пятый матч подряд. Ранее в этом сезоне «бело-голубые» трижды уступили «Торпедо» при одной победе (1:7, 1:3, 3:2, 1:4).

«Динамо» поднялось на первое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 72 очка в 51 матче. «Торпедо» расположилось на пятой строчке с 61 очком в 50 встречах.

В следующем матче «Динамо» 18 января примет нижнекамский «Нефтехимик», «Торпедо» двумя днями ранее дома сыграет с магнитогорским «Металлургом».

В другом матче субботы екатеринбургский «Автомобилист» дома в овертайме уступил тольяттинской «Ладе» (3:4).