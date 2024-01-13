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Победная серия «Авангарда» в КХЛ достигла пяти матчей

«Авангард» победил «Амур», выиграв пятый подряд матч в КХЛ
Омский клуб обыграл в гостях хабаровский «Амур» со счетом 3:1
Игроки &laquo;Авангарда&raquo;
Игроки «Авангарда» (Фото: Александр Щербак / ТАСС)

Омский «Авангард» обыграл хабаровский «Амур» со счетом 3:1 в гостевом матче регулярного чемпионата «Фонбет» — КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Иван Николишин (18-я минута), Николай Прохоркин (28) и Дамир Жафяров (36). У проигравших отличился Дмитрий Шевченко (26).

Победная серия «Авангарда» достигла пяти матчей.

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Ранее в этом сезоне «Амур» один раз обыгрывал «Авангард» при двух поражениях (5:1, 1:2, 2:3).

«Авангард» занимает второе место в Восточной конференции, набрав 71 очко в 50 матчах. «Амур» расположился на десятой строчке с 50 очками в 50 встречах.

В следующем матче «Авангард» 17 января примет московский ЦСКА, «Амур» в тот же день в гостях сыграет с петербургским СКА.

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Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Авангард ХК Амур
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