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Тарасова оценила выступление фигуристок на чемпионате Европы

Тарасова заявила, что призерам ЧЕ повезло из-за отсутствия российских фигуристок
Заслуженный тренер СССР отметила высокий уровень прокатов фигуристок, но подчеркнула, что призерам турнира повезло из-за отсутствия россиянок
Анастасия Губанова, Луна Хендрикс и&nbsp;Нина Пиндзарроне&nbsp;
Анастасия Губанова, Луна Хендрикс и Нина Пиндзарроне  (Фото: Kacper Pempel / Reuters)

Фигуристки, которые завоевали медали в женском одиночном катании на чемпионате Европы в Каунасе, показали великолепные прокаты, но им повезло, что в турнире не участвовали россиянки. Такое мнение «Матч ТВ» высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

«Девушки прекрасно катались, три изумительных проката! Один другого лучше. Считаю результат справедливым. После короткой программы у Луны Хендрикс был большой отрыв от Анастасии Губановой. Но вообще всем троим медалисткам очень повезло, что на чемпионате Европы не было русских», — сказала Тарасова.

Бельгийская фигуристка Хендрикс впервые стала чемпионкой Европы
Спорт
Луна Хендрикс

По словам Тарасовой, 21-летняя Губанова доказала, что готова бороться на серьезном уровне. «Губанова стала второй, это не обозначает проигрыш. Она подтвердила, что является выдающейся спортсменкой, что с ней надо считаться, и что она готова бороться на самых серьезных соревнованиях», — отметила Тарасова.

Золото на турнире в Литве завоевала бельгийка Луна Хендрикс, второе место заняла представляющая Грузию Анастасия Губанова, третьей стала еще одна бельгийка Нина Пиндзарроне.

Уроженка Тольятти Губанова выступает за Грузию с 2021 года, на прошлом чемпионате Европы она одержала победу.

Международный союз конькобежцев (ISU) пока не вернул россиян на турниры под своей эгидой. На прошедшем в декабре чемпионате России восемь фигуристок набрали больше баллов, чем Хендрикс.

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Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Татьяна Тарасова
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