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Награду лучшему игроку месяца в АПЛ впервые получил футболист «Борнмута»

Награду лучшему игроку месяца в АПЛ впервые получил футболист «Борнмута»
Награду получил английский нападающий Доминик Соланке, на счету которого в прошлом месяце было шесть голов в шести матчах.
Доминик Соланке
Доминик Соланке (Фото: Naomi Baker / Getty Images)

Форвард «Борнмута» Доминик Соланке признан лучшим игроком декабря в Английской премьер-лиге (АПЛ). Об этом сообщается на сайте АПЛ.

В декабре 26-летний англичанин забил шесть голов в шести матчах, а его команда одержала четыре победы при одной ничьей и одном поражении.

В списке лучших бомбардиров АПЛ в нынешнем сезона Соланке с 12 мячами занимает третье место, уступая только Эрлингу Холанду и Мохаммеду Салаху (по 14).

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Соланке впервые получил эту награду, также игроком месяца в АПЛ впервые признали футболиста «Борнмута».

На награду также претендовали Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Матеус Кунья («Вулверхэмптон»), Мохаммед Кудус («Вест Хэм»), Майкл Олисе («Кристал Пэлас»), Коул Палмер («Челси»), Маркос Сенеси («Борнмут») и Сон Хын Мин («Тоттенхэм»).

Лучшим тренером декабря был признан испанец Унаи Эмери, чья «Астон Виллы» сейчас занимает второе место в турнирной таблице АПЛ, уступая три очка «Ливерпулю».

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Английская премьер-лига (АПЛ)
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