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Бывший клуб Черчесова активировал опцию выкупа лидера клуба РПЛ

Лидер «Пари НН» Эдгар Севикян продолжит карьеру в венгерском «Ференцвароше»
Венгерский «Ференцварош», который до лета прошлого года возглавлял экс-тренер сборной России, активировал опцию выкупа контракта полузащитника «Пари НН» Эдгара Севикяна
Эдгар Севикян
Эдгар Севикян (Фото: Валентина Певцова / ТАСС)

Венгерский «Ференцварош» активировал опцию выкупа контракта полузащитника «Пари НН» и сборной Армении Эдгара Севикяна. Об этом «РБК Спорт» сообщили два не связанных между собой источника, знакомых с ходом сделки.

Эту информацию также подтверждает «Чемпионат».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», отступные в контракте Севикяна составляют €1,1 млн.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в «Пари НН».

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Эдгар Севикян

До июля 2023 года главным тренером «Ференцвароша» был Станислав Черчесов.

Ранее 13 января генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что клуб получил предложение, активирующее опцию выкупа 22-летнего Севикяна. От какой команды поступило это предложение, он не уточнил.

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Севикян в августе прошлого года отказался от вызова в сборную России и решил выступать за Армению.

В нынешнем сезоне Севикян провел 24 матча за «Пари НН» во всех турнирах и забил семь голов. В сборной Армении на его счету четыре игры.

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Грант Гетадарян Грант Гетадарян
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Пари Нижний Новгород Эдгар Севикян Ференцварош
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