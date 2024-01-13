Бывший клуб Черчесова активировал опцию выкупа лидера клуба РПЛ
Венгерский «Ференцварош» активировал опцию выкупа контракта полузащитника «Пари НН» и сборной Армении Эдгара Севикяна. Об этом «РБК Спорт» сообщили два не связанных между собой источника, знакомых с ходом сделки.
Эту информацию также подтверждает «Чемпионат».
Как сообщает «Спорт-Экспресс», отступные в контракте Севикяна составляют €1,1 млн.
«РБК Спорт» обратился за комментариями в «Пари НН».
До июля 2023 года главным тренером «Ференцвароша» был Станислав Черчесов.
Ранее 13 января генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов сообщил, что клуб получил предложение, активирующее опцию выкупа 22-летнего Севикяна. От какой команды поступило это предложение, он не уточнил.
Севикян в августе прошлого года отказался от вызова в сборную России и решил выступать за Армению.
В нынешнем сезоне Севикян провел 24 матча за «Пари НН» во всех турнирах и забил семь голов. В сборной Армении на его счету четыре игры.