 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

«Манчестер Сити» лишился лучшего бомбардира до конца января

Лучший бомбардир «Манчестер Сити» Холанд не вернется на поле до конца января
Травма стопы норвежского форварда Эрлинга Холанда, который не выходил на поле с 9 декабря, до сих пор не зажила. Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что команде его очень не хватает
Эрлинг Холанд
Эрлинг Холанд (Фото: Catherine Ivill / Getty Images)

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд выбыл до конца января из-за травмы стопы. Об этом журналистам рассказал главный тренер английского клуба Пеп Гвардиола.

«Это кость. С любой травмой вы можете делать все, что захотите, но это лишь вопрос времени. Надеюсь, к концу этого месяца он будет готов. Все оказалось немного сложнее, чем мы ожидали изначально», — цитирует Гвардиолу Би-би-си.

Награду лучшему игроку месяца в АПЛ впервые получил футболист «Борнмута»
Спорт
Доминик Соланке

Холанд, лучший бомбардир «Манчестер Сити», не выходил на поле с 9 декабря. «Он нам нужен. Надеюсь, он сможет вернуться и без проблем отыграть последние четыре или пять месяцев сезона», — добавил Гвардиола.

Изначально ожидалось, что форвард вернется на поле во время клубного чемпионата мира в конце декабря, но травма до сих пор не зажила. Турнир «Манчестер Сити» в итоге выиграл без него.

В нынешнем сезоне Холанд забил 19 голов в 22 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Вместе с Мохаммедом Салахом из «Ливерпуля» они являются лучшими бомбардирами Английской премьер-лиги (по 14 мячей).

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Манчестер Сити Эрлинг Холанд
Материалы по теме
Особняк звезды «Манчестер Сити» ограбили, когда там находилась его семья
Спорт
«Манчестер Сити» впервые выиграл клубный чемпионат мира по футболу
Спорт
«Манчестер Сити» упустил победу в концовке матча АПЛ, ведя 2:0
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 января
EUR ЦБ: 96,75 (-0,79) Инвестиции, 12 янв, 16:50 Курс доллара на 13 января
USD ЦБ: 88,13 (-0,65) Инвестиции, 12 янв, 16:50
Суд отправил в СИЗО жителя Пензы по делу о связях с польской разведкой Политика, 13:41
Сотни рабочих бегут со склада Wildberries при пожаре. Видео Общество, 13:33
«Манчестер Сити» лишился лучшего бомбардира до конца января Спорт, 13:32
Родной язык подсознания: как характер влияет на выбор цвета РБК и ЖК Soul, 13:22
Минобороны завило об ударе по производителям снарядов и дронов на Украине Политика, 13:12
В МЧС заявили, что погибших при пожаре на складе Wildberries нет Общество, 13:06
Медалисту Игр грозит тюрьма. Кого из российских бойцов арестовывали ранее Спорт, 13:03
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Пожар на одном из крупнейших складов Wildberries. Фоторепортаж Общество, 13:00 
Касаткина проиграла в финале теннисного турнира в Аделаиде Спорт, 12:57
В Липецке 40 многоквартирных домов остались без отопления и горячей воды Общество, 12:30
Победная серия «Авангарда» в КХЛ достигла пяти матчей Спорт, 12:19
ТАСС назвал вероятную причину пожара на складе Wildberries Общество, 12:17
Страховщики оценили ущерб от пожара на складе Wildberries Общество, 12:13
90% работ выполняют роботы: как делают «высокотехнологичную» колбасу РБК и Черкизово, 11:59