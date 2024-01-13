«Манчестер Сити» лишился лучшего бомбардира до конца января

Травма стопы норвежского форварда Эрлинга Холанда, который не выходил на поле с 9 декабря, до сих пор не зажила. Главный тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола заявил, что команде его очень не хватает

Эрлинг Холанд (Фото: Catherine Ivill / Getty Images)

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд выбыл до конца января из-за травмы стопы. Об этом журналистам рассказал главный тренер английского клуба Пеп Гвардиола.

«Это кость. С любой травмой вы можете делать все, что захотите, но это лишь вопрос времени. Надеюсь, к концу этого месяца он будет готов. Все оказалось немного сложнее, чем мы ожидали изначально», — цитирует Гвардиолу Би-би-си.

Холанд, лучший бомбардир «Манчестер Сити», не выходил на поле с 9 декабря. «Он нам нужен. Надеюсь, он сможет вернуться и без проблем отыграть последние четыре или пять месяцев сезона», — добавил Гвардиола.

Изначально ожидалось, что форвард вернется на поле во время клубного чемпионата мира в конце декабря, но травма до сих пор не зажила. Турнир «Манчестер Сити» в итоге выиграл без него.

В нынешнем сезоне Холанд забил 19 голов в 22 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах. Вместе с Мохаммедом Салахом из «Ливерпуля» они являются лучшими бомбардирами Английской премьер-лиги (по 14 мячей).