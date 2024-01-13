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Отказавший сборной России футболист продолжит карьеру в Европе

Отказавший сборной России футболист «Пари НН» Севикян продолжит карьеру в Европе
«Пари НН» получил предложение, активирующее опцию выкупа полузащитника Эдгара Севикяна, который прошлым летом отказался от вызова в сборную России и решил выступать за Армению
Эдгар Севикян
Эдгар Севикян (Фото: Михаил Терещенко / ТАСС)

Полузащитник «Пари НН» и сборной Армении Эдгар Севикян продолжит карьеру в европейском клубе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил гендиректор нижегородского клуба Давид Мелик-Гусейнов.

«Пари НН» получил предложение, активирующее опцию выкупа Эдгара Севикяна. С высокой долей вероятности Эдгар Севикян перейдет в другой европейский клуб. Это выбор Эдгара и его семьи. С уважением относимся к этому выбору», — написал Мелик-Гусейнов.

Гендиректор «Пари НН» не уточнил, в какой клуб перейдет 22-летний футболист. «Отметим, что Эдгар особенно полюбился нижегородским болельщикам и всегда был важным членом нашей команды. Однако настойчивое желание игрока проявить себя в другом клубе преобладает в решении поменять команду», — заключил Мелик-Гусейнов.

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Севикян в августе прошлого года отказался от вызова в сборную России и решил выступать за Армению. Главный тренер сборной России Валерий Карпин тогда говорил, что пока полузащитник все равно не играл бы в основе.

В нынешнем сезоне Севикян провел 24 матча за «Пари НН» во всех турнирах и забил семь голов. В сборной Армении на его счету четыре игры.

Севикян является воспитанником московского «Локомотива», выступал за юношеские сборные России практически всех возрастов. За молодежную сборную провел четыре матча. На профессиональном уровне Севикян дебютировал в 2020 году в составе испанского «Леванте». Правда, за основу он сыграл лишь один матч, в основном выступал за фарм-клуб. В «Пари НН» полузащитник перешел летом 2022 года.

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Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Пари Нижний Новгород Эдгар Севикян
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