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Дочь американского миллиардера выиграла первый в карьере турнир WTA

Дочь американского миллиардера Эмма Наварро выиграла первый в карьере турнир WTA
Эмма Наварро в финале в австралийском Хобарте обыграла бельгийку Элизе Мертенс. 22-летняя американская теннисистка сейчас занимает 31-е место в рейтинге WTA
Эмма Наварро
Эмма Наварро (Фото: Steve Bell / Getty Images)

Американская теннисистка Эмма Наварро стала победительницей турнира WTA в австралийском Хобарте.

В финальном матче 22-летняя Наварро победила бельгийку Элизе Мертенс, 29-ю ракетку мира, со счетом 6:1, 4:6, 7:5.

Наварро была посеяна на турнире под вторым номером, Мертенс — под первым. Теннисистки провели на корте почти три часа.

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Наварро занимает 31-е место в мировом рейтинге. Она выиграла свой первый турнир WTA в карьере. Ее отец, Бен Наварро, является миллиардером, он владеет Credit One Bank.

За свою победу в Хобарте Наварро получит $35,25 тыс. призовых и 250 рейтинговых очков.

На стартующем на следующей неделе Australian Open, первом в сезоне турнире «Большого шлема», Наварро в первом круге сыграет с китаянкой
Ван Сиюй.

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теннис WTA
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