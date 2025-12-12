Петру Яну подарили Gelandewagen за завоевание чемпионского пояса UFC

Петру Яну подарили Mercedes G63 за победу над Двалишвили в чемпионском бою UFC

Российский боец получил в подарок новый Mercedes G63 от бизнесмена Игоря Алтушкина

Фото: телеграм-канал RCC

Российский боец Петр Ян, который завоевал титул UFC в легчайшем весе, получил в подарок новый Mercedes G63 от основателя Русской медной компании Игоря Алтушкина. Об этом сообщается в телеграм-канале RCC.

Ян 7 декабря победил единогласным решением судей грузина Мераба Двалишвили и отобрал у него чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

В пятницу, 12 декабря, Ян приехал в Екатеринбург. В зале RCC Gym, где сейчас тренируется команда россиянина «Архангел Михаил», его встречали около двух тысяч фанатов, губернатор Свердловской области Денис Паслер, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и Алтушкин.

«Ян сегодня по праву принимает поздравления и подарки — главным из которых стал новый Mercedes G63 от основателя системы развития спорта на Урале Игоря Алтушкина», — говорится в сообщении.

Ян ранее уже был чемпионом UFC в легчайшем весе, пояс он завоевал в июле 2020 года. Лишился титула он уже в следующем поединке в марте 2021-го. Всего на счету 32-летнего Яна 20 побед и пять поражений в ММА.