 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Реал Сосьедад Жирона 1 1,77 x 3,8 2 4,85 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Челси Эвертон 1 1,65 x 3,95 2 5,2 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Вулверхэмптон 1 1,14 x 7,8 2 23 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Брайтон 1 1,7 x 4,15 2 4,5 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Осасуна 1 1,22 x 6,8 2 12 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Кристал Пэлас Манчестер Сити 1 4 x 3,9 2 1,83 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Алавес Реал 1 5,8 x 3,9 2 1,6 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Борнмут 1 1,8 x 4,15 2 3,9 Футбол Италия. Серия А. Сезон 25/26 Рома Комо 1 2,15 x 3,15 2 3,65 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,5 x 22 2 1,23
Спорт⁠,
0

Петру Яну подарили Gelandewagen за завоевание чемпионского пояса UFC

Петру Яну подарили Mercedes G63 за победу над Двалишвили в чемпионском бою UFC
Российский боец получил в подарок новый Mercedes G63 от бизнесмена Игоря Алтушкина
Фото: телеграм-канал RCC
Фото: телеграм-канал RCC

Российский боец Петр Ян, который завоевал титул UFC в легчайшем весе, получил в подарок новый Mercedes G63 от основателя Русской медной компании Игоря Алтушкина. Об этом сообщается в телеграм-канале RCC.

Ян 7 декабря победил единогласным решением судей грузина Мераба Двалишвили и отобрал у него чемпионский пояс UFC в легчайшем весе.

В пятницу, 12 декабря, Ян приехал в Екатеринбург. В зале RCC Gym, где сейчас тренируется команда россиянина «Архангел Михаил», его встречали около двух тысяч фанатов, губернатор Свердловской области Денис Паслер, глава Екатеринбурга Алексей Орлов и Алтушкин.

«Ян сегодня по праву принимает поздравления и подарки — главным из которых стал новый Mercedes G63 от основателя системы развития спорта на Урале Игоря Алтушкина», — говорится в сообщении.

Ян ранее уже был чемпионом UFC в легчайшем весе, пояс он завоевал в июле 2020 года. Лишился титула он уже в следующем поединке в марте 2021-го. Всего на счету 32-летнего Яна 20 побед и пять поражений в ММА.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Новость

Проект о людях, создающих позитивные долгосрочные изменения в бизнесе  и обществе

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья

Что такое импакт  и почему он критически важен  для бизнеса в 2025 году

ИМПАКТ-БИЗНЕС Интервью

Психолог Асмолов: «Ключевой вопрос  в развитии компании — поиск смысла»

ИМПАКТ-БИЗНЕС Колонка

Что останется после меня: как поиск смысла формирует устойчивые компании

ИМПАКТ-БИЗНЕС Статья СберПро

Как и для чего  бизнес инвестирует  в социальную инфраструктуру

Реклама, ПАО «Сбербанк»

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
смешанные единоборства (ММА) UFC Петр Ян Игорь Алтушкин
Материалы по теме
Петр Ян рассказал о запрете UFC выходить на бои с флагом России
Спорт
Петр Ян вошел в рейтинг лучших бойцов UFC после завоевания титула
Спорт
Кто из россиян становился чемпионом UFC
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 декабря
EUR ЦБ: 93,56 (+0,62) Инвестиции, 19:11 Курс доллара на 13 декабря
USD ЦБ: 79,73 (+0,39) Инвестиции, 19:11
Медведев спрогнозировал «Единой России» более сложные времена Политика, 19:19
Российского двоеборца допустили к отбору на Олимпиаду Спорт, 19:18
АвтоВАЗ отзовет для проверки 33,4 тыс. LADA Granta Бизнес, 19:12
The Telegraph узнал об отстранении Дрисколла от переговоров по Украине Политика, 19:08
ПСБ выделил более ₽50 млрд на реализацию проектов горнодобывающей отрасли Пресс-релиз, 19:05
WP рассказала о секретных и «тревожных» встречах делегации Украины с ФБР Политика, 19:00
Начните с малого: подборка акций до 1000₽ #всенабиржу!, 19:00
Подведите итоги года правильно
с интенсивом от РБК
Пройти интенсив
Петру Яну подарили Gelandewagen за завоевание чемпионского пояса UFC Спорт, 18:51
Власти Кузбасса попросили сохранить обязательный вывоз угля из региона Бизнес, 18:50
Минспорта Украины отреагировал на решение МОК вернуть российских юниоров Спорт, 18:46
Минкультуры сделало доступнее программу кредитования инвесторов ОКН Отрасли, 18:45
Роль системных интеграторов в цифровизации бизнеса в России. Исследование РБК х Ростелеком, 18:45
Песков назвал «запудриванием мозгов» перемирие вместо мира на Украине Политика, 18:39
Новые ограничения ЦБ и «уголовка» за серый майнинг. События крипторынка Крипто, 18:26