Избитый турецкий судья заявил об угрозах убийством от президента клуба

По словам арбитра, он подал на Коджу жалобу и не собирается идти на компромисс. Ранее после инцидента с избиением судьи Федерация футбола Турции приостановила матчи всех футбольных лиг страны

Халил Умут Мелер (Фото: Paolo Bruno / Getty Images)

Турецкий футбольный судья Халил Умут Мелер заявил, что президент «Анкарагюджю» Фарук Коджа угрожал ему убийством во время нападения после матча чемпионата страны. Арбитра цитирует NTV.

«Коджа ударил меня кулаком под левый глаз, и я упал на землю. Пока я лежал, меня много раз били ногами по лицу и другим частям тела. Коджа сказал мне: «Я убью тебя». Я подал жалобу на Коджу и других лиц. Я не хочу идти на компромисс. Это все, что я могу сейчас сказать», — заявил Мелер.

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Инцидент произошел 11 декабря после матча 15-го тура чемпионата страны «Анкарагюджю» — «Ризеспор» (1:1). После финального свистка Коджа выбежал на поле в сопровождении нескольких человек и избил Мелера.

После этого инцидента Федерация футбола Турции приостановила на неопределенный срок матчи всех футбольных лиг страны. Коджа и еще два человека были арестованы.

Президент «Анкарагюджю» позднее заявил, что вышел на поле после игры с «Ризеспором», чтобы плюнуть в лицо арбитру из-за его «неправильных решений и провокационного поведения». По словам Коджи, он несильно ударил Мелера, дав тому лишь «пощечину», после которой судья «простоял десять секунд, а затем бросился на землю».

Мелер находится в больнице. Его навестил глава МВД Турции Али Ерликая, а президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган позвонил арбитру и пожелал скорейшего выздоровления.