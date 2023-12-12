Роналду высказал сожаление, что не перешел в саудовский клуб раньше
Португальский форвард «Ан-Насра» Криштиану Роналду сожалеет, что не перешел в клуб из Саудовской Аравии раньше. Об этом 38-летний футболист заявил после матча 1/4 финала Кубка Короля против «Аль-Шабаба» (5:2).
«Я очень рад сейчас находиться в «Ан-Насре» и с нетерпением жду возможности показать себя с лучшей стороны в этом великом клубе. Мне очень жаль, что я не приехал в Саудовскую Аравию раньше, но сейчас я здесь, чтобы поддержать команду и добиться успехов», — цитирует Роналду Roya News.
По словам Роналду, в «Ан-Насре» он будет выкладываться вдвое сильнее, чем делал это в Европе. «Буду усердно работать, чтобы добиться успеха с этим замечательным клубом», — сказал португалец.
Роналду проводит второй сезон за «Ан-Наср». В этом сезоне на счету форварда 22 матча, 20 голов и 10 результативных передач.
Роналду — пятикратный победитель Лиги чемпионов (один раз с «Манчестер Юнайтед» и четыре раза с «Реалом») и пятикратный обладатель «Золотого мяча», чемпион Европы, победитель Лиги наций. Его контракт с «Ан-Насром» действует до 2025 года.
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