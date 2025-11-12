Сборная России вышла вперед в матче с Перу благодаря ошибке вратаря
Капитан сборной России Александр Головин открыл счет в товарищеском матче с командой Перу, который проходит в Санкт-Петербурге.
На 18-й минуте вратарь гостей Педро Гальесе ошибся, обрабатывая мяч. Алексей Миранчук перехватил мяч и отдал пас Головину, который сразу забил.
Единственную желтую карточку в первом тайме получил Наиль Умяров на 26-й минуте.
После первого тайма счет 1:0.
Сборная России из-за отстранения от турниров УЕФА проводит только товарищеские матчи.
Следующую игру россияне проведут с командой Чили в Сочи 15 ноября.
